Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать

Поскольку вариант Omicron вируса COVID-19 был назван «вариантом, вызывающим озабоченность» сразу после Дня благодарения, ряд стран по всему миру начали вводить новые ограничения на поездки в ответ на его распространение. И, хотя об этом еще мало что известно, лидеры призвали к спокойствию, поскольку мы ждем, чтобы узнать больше.
«Не впадайте в истерику. Это неоправданно. Мы просто недостаточно знаем», - сказал недавно губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи. «Ребята, я бы сказал: примите тот факт, что здесь будет неудобный период времени, когда все еще будут случаи вождения по дельте и нам придется разрешить исследование» нового варианта, пишет medicalxpress.com.
Но сезон праздничных путешествий 2021 года уже начался, и если вы хотите отправиться в отпуск зимой или поехать на каникулы к семье и друзьям, вам может быть интересно, как все это повлияет на вас. В конце концов, когда дельта-вариант появился ранее в 2021 году, некоторые страны ввели более строгие требования к поездкам, и многие люди - до 66% респондентов в одном опросе - отложили планы поездок из-за этого варианта.
Итак, когда дело доходит до путешествий в этот праздничный сезон, окажет ли влияние вариант Omicron? А стоит ли тебе отказаться от своих планов прямо сейчас? Это то что тебе нужно знать:
Как Omicron повлияет на поездки в отпуск?
Прямо сейчас это не совсем понятно. Ученые и руководители пока не имеют достаточно информации о варианте Омикрон, но случаи были выявлены в странах по всему миру. Таким образом, мы можем увидеть, что вводятся дополнительные ограничения.
«Нет информации о том, насколько серьезна болезнь, насколько эффективны вакцины или насколько быстро она распространяется», - говорит Майкл ЛеВассер, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения Дорнсайф Университета Дрекселя. «Трудно дать рекомендации для путешествий в отпуск, даже для себя».
На данный момент, однако, вам не нужно проходить вакцинацию, чтобы летать внутренними рейсами, или показывать отрицательный тест на COVID-19 (если вы не летите на Гавайи, где есть требования к вакцинации и тестированию, если вы не хотите помещать в карантин после заражения. там), хотя CDC рекомендует отложить любую поездку до полной вакцинации и пройти тестирование до и после поездки, если это невозможно.
Для международных рейсов CDC рекомендует пройти полную вакцинацию (существуют дополнительные требования, такие как показ отрицательного результата теста на COVID-19 перед возвращением в США).
Федеральный мандат на использование масок для общественного транспорта в настоящее время истекает в середине января, поэтому его можно продлить, учитывая, что Управление транспортной безопасности продлило его в августе на фоне увеличения числа случаев дельта-варианта.
Лучший совет прямо сейчас: подожди и посмотри. Если вам предстоит поездка, вам следует обратить внимание на изменения в рекомендациях CDC, которые могут повлиять на ваши планы.
Каковы ограничения на поездки Omicron?
Хотя еще не совсем ясно, какое влияние вариант Omicron окажет на путешествия в целом, в ответ на его распространение были введены некоторые ограничения.
Прямо сейчас ограничения на поездки в США:
В США въезд запрещен для граждан, не являющихся гражданами США, из восьми южноафриканских стран, включая Южную Африку, Ботсвану, Мозамбик и Зимбабве. Эти ограничения не распространяются на граждан или постоянных жителей США, и полеты из этих стран не запрещены полностью.
Если вы возвращаетесь в США после международной поездки и недавно не вылечились от COVID-19, вам необходимо предоставить доказательство отрицательного результата теста перед посадкой на рейс u001f, даже если вы являетесь гражданином США. Если вы полностью вакцинированы, вам необходимо сдать анализ не позднее, чем за три дня до отъезда (за один день, если вы не полностью вакцинированы). Но CDC недавно заявил, что рассматривает возможность изменения этого требования, чтобы все путешественники были за один день до вылета, независимо от статуса вакцинации. "теги"
Вот как реагируют другие страны: Канада запретила въезд в страну не канадским гражданам, которые побывали в Южной Африке и некоторых других соседних странах с 12 ноября. А в Великобритании любой, кто въезжает в страну, должен пройти период карантина до тех пор, пока не получит результаты теста ПЦР в течение двух дней после прибытия (шесть африканских стран, включая Южную Африку, также были добавлены в красный список страны). список"). Ряд других стран, включая Австралию, Францию, Германию и другие, объявили об ограничениях на поездки в Южную Африку и другие близлежащие страны. Другие страны, такие как Израиль и Япония, полностью закрыли свои границы для неграждан.
Но ряд исследований показывает, что такие запреты и ограничения на поездки не доказали свою эффективность в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения недавно выступила с заявлением, в котором говорится, что ограничения на поездки «ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию» людей в странах, затронутых ими, и что, если они будут введены, они должны основываться на науке и «не быть ненужными». инвазивный или навязчивый ".
Безопасно ли путешествовать этой зимой?
Опять же, сложно сказать.
Но, по крайней мере, в настоящее время меры общественного здравоохранения, которые вы можете принять как индивидуум, в значительной степени такие же, как и на протяжении всей пандемии, то есть надеть маску, пройти вакцинацию, дистанцироваться от общества и оставаться дома, если вы заболели, - говорит ЛеВассер. .
«Каким бы ни был ваш риск, он не нов, - говорит ЛеВассер. «Сейчас не март 2020 года. Теперь у нас есть больше информации и эффективных методов лечения. Если вы хотите составить план поездки, сделайте это - просто знайте свой риск. Если вы навещаете кого-то из группы повышенного риска, учтите и это. . "
Сет Уэллс, профессор эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения Дорнсайф Дрексельского университета, соглашается с этим, отмечая, что «мы знаем, что делать», когда речь идет о снижении риска во время путешествий. Но еще один шаг, который вы можете предпринять, чтобы защитить себя сейчас, - это сделать бустер-укол, который доступен всем взрослым.
Фактически, как недавно рекомендовал CDC, все взрослые должны пройти ревакцинацию, если им осталось не менее шести месяцев до последней прививки от вакцины Pfizer или Moderna или через два месяца до однократной вакцины Johnson & Johnson.
«Это повод для повышения эффективности. Вы не только получаете больше антител, но и получаете возможность для большего разнообразия антител», - говорит Уэллс. «Людям следует сделать вакцинацию и попытаться получить усиленную вакцинацию сейчас - вы хотите дать себе пару недель на выработку антител. Пора это сделать».
Следует ли мне отменить поездку из-за варианта Omicron?
Это личное решение, и оно зависит от таких факторов, как ваш риск серьезного заболевания, ваша терпимость к этому риску, куда вы собираетесь и что происходит с вариантом Omicron по мере приближения праздников. Но прямо сейчас, говорит Уэллс, «пришло время» выяснить, что вы собираетесь делать, будь то внутренние или международные поездки.
«Я бы еще не стал его отменять. Вы должны играть на слух», - говорит Уэллс. «Люди должны разработать стратегию того, как минимизировать риск, и выяснить, как провести нормальный отпуск при одновременном снижении риска».
Это, добавляет Уэллс, означает следить за последней информацией о распространении и эффектах варианта Омикрон и следовать обычным шагам по снижению риска, таким как вакцинация, ношение масок в общественных местах, практика социального дистанцирования и мытье рук. В целом, вы должны просто быть осторожными и обдумать то, что вы решите делать.
«Людям, которые перестали носить маски или думать о
Стоит ли покупать туристическую страховку из-за вариантов COVID-19?
Если вас беспокоит необходимость отмены поездки из-за варианта Omicron или COVID-19 в целом, вы можете подумать о покупке туристической страховки.
Несколько вещей, которые следует знать: как отмечает в Интернете Департамент страхования Пенсильвании, большая часть стандартной туристической страховки не покрывает отмены из-за опасений по поводу COVID-19 (однако большинство покрывает отмену, если вы заболели).
Итак, вы можете найти политику «Отмена по любой причине» (CFAR), которая позволяет вам отменить поездку независимо от причины и часто возмещать определенный процент ваших транспортных расходов.