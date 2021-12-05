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04.12
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Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?

6:00:1912/4/2021
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ВОЗ заявила, что потребуется несколько недель, чтобы получить полное представление о трансмиссивности и тяжести заболевания Omicron.

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что не получала сообщений о смертельных случаях, связанных с новым вариантом Covid-19 Omicron. Фото: Pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что не получала сообщений о смертельных случаях, связанных с новым вариантом Covid-19 Omicron.

ВОЗ заявила, что собирает данные о вызывающем беспокойство варианте (ЛОС), поскольку страны всего мира пытаются остановить его распространение, пишет medicalxpress.com.

Но, несмотря на растущее число стран, регистрирующих инфекции, вызванные новым вариантом, в агентство здравоохранения ООН пока не поступало сообщений о случаях смерти.

«Я еще не видел сообщений о смертельных случаях, связанных с Омикроном», - заявил журналистам в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Мы собираем все доказательства, и по мере продвижения мы найдем гораздо больше доказательств.

«Чем больше стран продолжат тестирование людей и, в частности, изучая вариант Omicron, мы также найдем больше случаев, больше информации и, надеюсь, нет, но также, возможно, смертельные случаи».

В то время как Omicron потряс мир, Линдмайер также призвал людей не забывать о варианте Delta, на который приходится 99,8% последовательностей, загруженных в глобальную научную инициативу GISAID с образцами, собранными за последние 60 дней.

«Возможно, Omicron находится на подъеме, и мы можем прийти к тому моменту, когда он станет доминирующим вариантом, но на данный момент самым доминирующим вариантом остается Delta», - подчеркнул он.

Линдмайер добавил: «Ограничения, которые были введены во многих странах всего две недели назад - снова экономические закрытия, блокировка в некоторых областях, закрытие рождественских рынков в некоторых частях Европы - это было сделано до Omicron из-за роста числа случаев Delta. Не будем упускать это из виду ».

Представитель призвал людей использовать проверенные меры защиты от Delta - и тем самым от Omicron.

ВОЗ заявила, что потребуется несколько недель, чтобы получить полное представление о трансмиссивности и тяжести заболевания Omicron, а также оценить, насколько вакцины, тесты и методы лечения выдерживают действие нового варианта.

По мере распространения Omicron информация поступает из разных стран.

«Что нам нужно сделать, так это провести все эти наблюдения, оценки и тесты, собрать эту информацию воедино, а затем попросить экспертов изучить ее, тщательно взвесить и дать оценку. Это все еще займет некоторое время», - сказал он. - сказал Линдмайер.

«Предварительные данные показывают, что существует более высокая проницаемость. Но это в основном все, что у нас есть на данный момент».

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вирусзаражениепандемияCOVID-19новый штаммнет смертейВОЗOmicronКристиан Линдмайер
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