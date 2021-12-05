Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что не получала сообщений о смертельных случаях, связанных с новым вариантом Covid-19 Omicron.
ВОЗ заявила, что собирает данные о вызывающем беспокойство варианте (ЛОС), поскольку страны всего мира пытаются остановить его распространение, пишет medicalxpress.com.
Но, несмотря на растущее число стран, регистрирующих инфекции, вызванные новым вариантом, в агентство здравоохранения ООН пока не поступало сообщений о случаях смерти.
«Я еще не видел сообщений о смертельных случаях, связанных с Омикроном», - заявил журналистам в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
«Мы собираем все доказательства, и по мере продвижения мы найдем гораздо больше доказательств.
«Чем больше стран продолжат тестирование людей и, в частности, изучая вариант Omicron, мы также найдем больше случаев, больше информации и, надеюсь, нет, но также, возможно, смертельные случаи».
В то время как Omicron потряс мир, Линдмайер также призвал людей не забывать о варианте Delta, на который приходится 99,8% последовательностей, загруженных в глобальную научную инициативу GISAID с образцами, собранными за последние 60 дней.
«Возможно, Omicron находится на подъеме, и мы можем прийти к тому моменту, когда он станет доминирующим вариантом, но на данный момент самым доминирующим вариантом остается Delta», - подчеркнул он.
Линдмайер добавил: «Ограничения, которые были введены во многих странах всего две недели назад - снова экономические закрытия, блокировка в некоторых областях, закрытие рождественских рынков в некоторых частях Европы - это было сделано до Omicron из-за роста числа случаев Delta. Не будем упускать это из виду ».
Представитель призвал людей использовать проверенные меры защиты от Delta - и тем самым от Omicron.
ВОЗ заявила, что потребуется несколько недель, чтобы получить полное представление о трансмиссивности и тяжести заболевания Omicron, а также оценить, насколько вакцины, тесты и методы лечения выдерживают действие нового варианта.
По мере распространения Omicron информация поступает из разных стран.
«Что нам нужно сделать, так это провести все эти наблюдения, оценки и тесты, собрать эту информацию воедино, а затем попросить экспертов изучить ее, тщательно взвесить и дать оценку. Это все еще займет некоторое время», - сказал он. - сказал Линдмайер.
«Предварительные данные показывают, что существует более высокая проницаемость. Но это в основном все, что у нас есть на данный момент».