Исследователи обнаружили удивительную пользу для иммунной системы после заражения

Иммунная система человеческого организма со временем ослабевает, делая пожилых людей более восприимчивыми к инфекциям и ставя ученых перед загадочной дилеммой о том, как поддерживать здоровье на протяжении всей жизни. В рамках продолжающихся исследований в Университете медицинских наук Аризоны недавнее исследование того, как инфекция влияет на иммунную систему, привело к неожиданному результату, который может привести к новым методам иммунотерапии для предотвращения болезней и новым способам укрепления стареющей иммунной системы.
Иммунная система использует Т - клетки, белые кровяные клетки , которые защищают против патогенов, таких как вирусы, бактерии и паразиты, для борьбы с инфекцией. Предыдущее исследование Янко Николич-Жугича, доктора медицины, доктора философии, профессора и главы Медицинского колледжа Уайризоны - отделения иммунобиологии Тусона, показало, что количество и функция наивных Т-клеток - тех, которые никогда не реагировали на инфекцию раньше - на них негативно влияло старение, пишет medicalxpress.com.
«Основная популяция клеток, которую мы теряем в процессе старения, - это наивные Т-клетки», - сказал доктор Николич-Жугич. «Это исследование показало, что как поддержание наивных Т-клеток с течением времени, так и их функция улучшались благодаря наличию инфекции, что в некоторой степени совпадает с гипотезой гигиены, которая в основном гласит, что если вы позволяете своим детям подвергаться воздействию повседневных микробов, это происходит. быть лучше для них ".
Ранее считалось, что инфекции в первую очередь влияют на создание Т-клеток памяти. При контакте с патогеном некоторые наивные Т-клетки учатся и запоминают, становясь Т-клетками памяти, которые предотвращают повторное заражение, когда они снова сталкиваются с тем же патогеном.
Недавнее исследование UArizona Health Sciences, опубликованное в журнале Nature Communications, обнаружило механизм, с помощью которого инфекция может укрепить иммунную систему не только против будущих атак одного и того же патогена, но и против других.
Один из способов, которыми организм регулирует рост клеток, - это интерлейкины, естественные белки, которые обеспечивают связь между клетками. Интерлейкин 7 (IL-7), в частности, играет важную роль в развитии и поддержании наивных Т-клеток.
Когда организм обнаруживает инородного захватчика, наивные Т-клетки приводятся в действие молекулами главного комплекса гистосовместимости (MHC), группой генов на поверхности клеток. Молекулы MHC берут часть патогена и отображают ее на поверхности клетки для распознавания соответствующими Т-клетками. Но в отсутствие инфекции молекулы MHC также посылают тонкие «щекочущие» сигналы наивным Т-клеткам, чтобы поддерживать их жизнь и способность получать сигналы IL-7, которые поддерживают оптимальную настройку их метаболизма. Инфицированные клетки также секретируют молекулы интерферона 1 типа, которые сигнализируют о дополнительных иммунных ответах.
«Теперь мы знаем, что когда у вас есть эти довольно серьезные инфекции, молекулы интерферона типа 1 делают сигналы MHC и интерлейкина 7 более сильными, более многочисленными и более доступными для наивных Т-лимфоцитов. Никогда не было доказано, что инфекция может делать что-то подобное, - сказал доктор Николич-Жугич. «Это исследование показало, что инфекция не только лучше поддерживает количество наивных Т-лимфоцитов, но и повышает их бдительность».
Это означает, что когда иммунная система сталкивается с новой инфекцией, такой как SARS-CoV-2 или новый штамм гриппа, наивные Т-клетки смогут быстрее реагировать и обеспечивать лучшую защиту.
Двигаясь вперед, доктор Николич-Жугич надеется определить, как долго длится опосредованный инфекцией ответ наивных Т-клеток, и зависит ли это от наличия множественных или постоянных инфекций.
В конце концов, исследовательская группа UArizona Health Sciences хочет разработать методы лечения, которые укрепляют иммунную систему для борьбы с болезнями, используя наивные Т- клетки, которые находятся в состоянии повышенной бдительности, для нацеливания на такие вещи, как раковые опухоли. Они также надеются изучить возможность использования механизма, поддерживающего производство наивных Т-клеток, для усиления стареющей иммунной системы.