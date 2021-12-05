Загадочная смерть российского миллиардера Владимира Щербакова, вызвала судебную тяжбу в Великобритании между настоящей и бывшей женой

Владимир Алексеевич Щербаков находился под следствием Кремля. Он находился на расследовании по обвинению в мошенничестве, когда был найден повешенным в Бельгии. Смерть пришла, несмотря на то, что он был «взволнован» перспективой снятия обвинений.
Загадочная смерть российского миллиардера вызвала судебную тяжбу в британском суде между его девушкой и бывшей женой из-за состояния, которое он оставил, пишет dailymail.co.uk.
56-летний магнат Владимир Алексеевич Щербаков находился под следствием Кремля по обвинению в мошенничестве, когда его нашли повешенным в Бельгии.
Его смерть наступила, несмотря на то, что он, как сообщается, был «взволнован» тем, что обвинения с него вскоре могут быть сняты.
Спор за его огромное состояние, которое включает в себя особняк в Суррее за 12 миллионов фунтов стерлингов, который он делил с 41-летней подругой Бригитой Мориной, теперь дошел до Высокого суда Лондона.
Мисс Морина - бывший креативный директор швейцарской часовой компании DeLaneau - утверждает, что после двух завещаний, составленных им в Англии, почти все его состояние осталось ей и ее детям.
Но оригиналы завещаний «не найдены». Между тем его бывшая жена Елена Владимировна Щербакова и его взрослые сын и дочь Александр и Ольга утверждают, что его состояние должно быть разделено поровну между всеми его отпрысками.
Они говорят, что финансист и мисс Морина больше не были в отношениях, когда он умер в июне 2017 года, и что, даже если он действительно составил завещание в ее пользу, они, должно быть, были разорваны, когда он оставил ее и переехал в Бельгию перед своей смертью.
Он женился на г-же Щербаковой в России в 1989 году, после чего пара переехала в Бельгию.
В судебных документах говорится, что у Щербакова были дети от обеих женщин, и каждый жил с ними в течение многих лет, проводя время в Англии с мисс Мориной в Гранвилл-Хаус в Вейбридже, графство Суррей.
У Щербакова было двое детей от мисс Морины, у которой уже был сын от других родственников, и, как она утверждает, он относился к ней как к собственному ребенку.
Согласно судебным документам, его другие активы в Великобритании включали особняк в Белгравии, Лондон, и коллекцию вин стоимостью 400 000 фунтов стерлингов.
У него также была недвижимость в Италии и Бельгии, а также офшорные компании на Британских Виргинских островах стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов. Адвокат мисс Морины Гилеад Купер, королевский адвокат, сказал, что пара все еще была твердой парой, когда он умер, несмотря на его переезд в Бельгию.
Адвокат сказал, что этот шаг был вызван уголовным расследованием в России.
Г-н Купер сказал: «У покойного оставалось намерение вернуться в Англию, как только он почувствует, что это будет безопасно. Примерно в апреле 2017 года покойному сообщили, что уголовное преследование против него в России будет прекращено. Он позвонил Бригите, чтобы сказать ей, как он взволнован тем, что сможет вернуться в Лондон.
«Однако он не хотел рисковать, пока уголовное преследование не будет официально прекращено. 10 июня 2017 года <он> был найден мертвым в доме в Бельгии. Были признаки самоубийства».
Предварительные слушания прошли в начале этого месяца. Полное судебное разбирательство по делу о завещании еще предстоит.