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Загадочная смерть российского миллиардера Владимира Щербакова, вызвала судебную тяжбу в Великобритании между настоящей и бывшей женой

12:30:4212/5/2021
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56-летний магнат Владимир Алексеевич Щербаков находился под следствием Кремля по обвинению в мошенничестве, когда его нашли повешенным в Бельгии.

Спор из-за его огромного состояния, включая особняк в Суррее за 12 миллионов фунтов стерлингов, дошел до Высшего суда Лондона. Фото: Dailymail.co.uk

Владимир Алексеевич Щербаков находился под следствием Кремля. Он находился на расследовании по обвинению в мошенничестве, когда был найден повешенным в Бельгии. Смерть пришла, несмотря на то, что он был «взволнован» перспективой снятия обвинений.

Загадочная смерть российского миллиардера вызвала судебную тяжбу в британском суде между его девушкой и бывшей женой из-за состояния, которое он оставил, пишет dailymail.co.uk.

56-летний магнат Владимир Алексеевич Щербаков находился под следствием Кремля по обвинению в мошенничестве, когда его нашли повешенным в Бельгии.

Его смерть наступила, несмотря на то, что он, как сообщается, был «взволнован» тем, что обвинения с него вскоре могут быть сняты.

Спор за его огромное состояние, которое включает в себя особняк в Суррее за 12 миллионов фунтов стерлингов, который он делил с 41-летней подругой Бригитой Мориной, теперь дошел до Высокого суда Лондона.

Мисс Морина - бывший креативный директор швейцарской часовой компании DeLaneau - утверждает, что после двух завещаний, составленных им в Англии, почти все его состояние осталось ей и ее детям.

Но оригиналы завещаний «не найдены». Между тем его бывшая жена Елена Владимировна Щербакова и его взрослые сын и дочь Александр и Ольга утверждают, что его состояние должно быть разделено поровну между всеми его отпрысками.

Они говорят, что финансист и мисс Морина больше не были в отношениях, когда он умер в июне 2017 года, и что, даже если он действительно составил завещание в ее пользу, они, должно быть, были разорваны, когда он оставил ее и переехал в Бельгию перед своей смертью.

Он женился на г-же Щербаковой в России в 1989 году, после чего пара переехала в Бельгию.

В судебных документах говорится, что у Щербакова были дети от обеих женщин, и каждый жил с ними в течение многих лет, проводя время в Англии с мисс Мориной в Гранвилл-Хаус в Вейбридже, графство Суррей.

У Щербакова было двое детей от мисс Морины, у которой уже был сын от других родственников, и, как она утверждает, он относился к ней как к собственному ребенку.

Согласно судебным документам, его другие активы в Великобритании включали особняк в Белгравии, Лондон, и коллекцию вин стоимостью 400 000 фунтов стерлингов.

У него также была недвижимость в Италии и Бельгии, а также офшорные компании на Британских Виргинских островах стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов. Адвокат мисс Морины Гилеад Купер, королевский адвокат, сказал, что пара все еще была твердой парой, когда он умер, несмотря на его переезд в Бельгию.

Адвокат сказал, что этот шаг был вызван уголовным расследованием в России.

Г-н Купер сказал: «У покойного оставалось намерение вернуться в Англию, как только он почувствует, что это будет безопасно. Примерно в апреле 2017 года покойному сообщили, что уголовное преследование против него в России будет прекращено. Он позвонил Бригите, чтобы сказать ей, как он взволнован тем, что сможет вернуться в Лондон.

«Однако он не хотел рисковать, пока уголовное преследование не будет официально прекращено. 10 июня 2017 года <он> был найден мертвым в доме в Бельгии. Были признаки самоубийства».

Предварительные слушания прошли в начале этого месяца. Полное судебное разбирательство по делу о завещании еще предстоит.

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