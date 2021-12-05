Самые большие губы в мире: женщина сделала 26 инъекций, чтобы выглядеть как кукла Братц

Женщина из Болгарии заставила нацию заговорить после того, как были показаны изображения ее гигантских губ, увеличенных хирургическим путем.
Андреа Иванова из Софии, Болгария, попала в заголовки газет после того, как ее окрестили женщиной с «самыми большими губами в мире». 24-летняя девушка ввела себе губы 26 раз и надеется, что в следующий раз она будет выглядеть так же, как кукла Братц, пишет express.co.uk.
Увеличение губ - лишь одна из многих косметических процедур, которые сделала Андреа.
Недавно она посетила своего врача для удлинения и коррекции контуров лица, чтобы изменить форму подбородка и линии подбородка. Говорят, что эта процедура стоит около 500 фунтов стерлингов.
Следующие шаги, которые Андреа хочет сделать, чтобы больше походить на куклу Братц, - это изменить скулы. Она надеется придать им форму и увеличить, чтобы они были похожи на куклу популярного ребенка. Благодаря своему уникальному внешнему виду Андреа завоевала внимание во всем мире.
Она сказала: «Многие мужчины со всего мира пишут мне в моих социальных сетях, предлагая мне деньги, путевки и все время приглашая на встречи».
Андреа сделала так много инъекций, которые, как говорят, стоят около 200 фунтов стерлингов за раз, ее губы выглядят так, как будто они могут лопнуть, но это не то, о чем она беспокоится.
Она объяснила: «Они мне очень нравятся, и я чувствую себя намного лучше с моими губами. «Очень скоро сделаю новые процедуры по увеличению губ и щек».
Многие люди, которым нравятся губы Андреа, оставляют комментарии в социальных сетях.
Один сказал: «Лучшие губы в мире».
«Мои любимые губы», - сказал другой.
«Вы очень, очень красивая женщина. Очень красивая!» Добавлен третий.
Один прокомментировал: «Ты великолепна, красотка!»
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Если вы думаете о кожных наполнителях, четко объясните, зачем они вам нужны.
Использование кожных наполнителей обычно безопасно, если это делает опытный и обладающий соответствующей квалификацией практик.
Убедитесь, что человек, делающий ваши кожные наполнители, находится в реестре, чтобы показать, что он соответствует установленным стандартам в обучении, навыках и страховании.
Избегайте практикующих, которые прошли только короткий учебный курс.
Закажите консультацию перед процедурой.
Спросите о:
• опыт и квалификация практикующего специалиста.
• название продукта, а также способ и место его изготовления.
• любые риски или возможные побочные эффекты.
• что будет, если что-то пойдет не так.
• какое страховое покрытие у них есть.