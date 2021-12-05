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Лучшие слова благодарности наркополицейским в День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 6 декабря

12:37:3012/5/2021
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Данный праздник – это профессиональное событие. Именно поэтому он так важен для сотрудников антинаркотических ведомств и студентов, которые получают образование в данной сфере.

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: "Курьер.Среда"
День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: "Курьер.Среда"

От действия наркотиков, дурмана алкоголя
Вы каждый день спасаете и лечите народ.
Сегодня, в День работника среды наркоконтроля,
Желаю чтобы жили вы без горя и невзгод.

Клинические случаи пусть реже попадаются.
Работа пусть приносит вам и радость, и доход.
Хорошие события пусть в жизни приключаются.
Пусть счастье и везение в подарок к вам придет.

***

Про вас тоже море анекдотов,
Мол, работа ваша словно мед,
Могут даже в несколько аккордов
Сочинить про вас кило стихов.

Только мы-то с вами точно знаем,
Что работа ваша так трудна.
Что порой спины не разгибаем,
Чтоб спала спокойно вся страна.

Вам хочу сказать: «Гордимся Вами!».
Поздравок пришлем вам, не шутя.
Рады, что являетесь нашими друзьями,
Рады, так поздравим вас любя!

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: "Курьер.Среда"
День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: "Курьер.Среда"

С наркотиками борются, Рискуют часто жизнью, Прекрасные работники — Спасители Отчизны.

Сегодня день их наступил,
Мы с радостью поздравим,
Смог кто тысячи людей,
На верный путь направить.

Так пусть все будет здорово,
Желаем только счастья.
Пусть небеса вас берегут
От каждого ненастья!

Желаем слышать смех детей,
Любви вам и терпенья.
Такие люди каждый день
Достойны уваженья.

***

С гадким змеем эти парни
Бой который год ведут.
И, конечно, побеждают
И Отчизну берегут.
Очень трудно всю работу
Тех парней не оценить.
Каждый знает, что от змея
Им приходится хранить
Наши семьи, ребятишек,
Что по улицам идут.
Но пока бойцы на страже
К змею в пасть не попадут.

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: "Курьер.Среда"
День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ - 6 декабря. Фото: "Курьер.Среда"

Чтобы наркотическое зло
Никому беды не принесло,
Чтобы не распространилась боль,
Существует наш наркоконтроль.
Мы его работников поздравим,
Им сегодня поздравок отправим.
Тост за них сегодня поднимаем,
Им успехов нынче пожелаем,
В их работе очень нужной, важной,
Чтобы людям было жить не страшно!


Источник: pozdravok.ru


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