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Ханука-2021 – милые картинки с поздравлениями для детей и взрослых 6 декабря

11:17:4112/5/2021
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Последний день Хануки - самый яркий праздничный день из восьми.

Окончание хануки - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru
Окончание хануки - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru

Ханука приходит в дом,
Праздник света и свечей,
Поздравительных речей,
Словно чуда в сне цветном.
Пожелать хочу тебе
Счастья, мира и добра,
Солнца яркого с утра
И больших чудес в судьбе.
Пусть мечты твои большие
Воплотятся в жизнь.
И пусть не угаснет Ханукия,
Прогоняя сон и грусть.

Окончание хануки - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru
Окончание хануки - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru

Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай,
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца отпускай.
Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой,
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.

*****

Ханука — светлый и горячий праздник,
Огнем свечи могучей опаленный.
Победу над врагами отмечаем,
Воспрянул духом мир непобежденный!
Желаю всем очиститься духовно
И не впускать в сердца обман и лживость.
Дарить добро, любовь свою, терпение
И почитать от сердца Божью милость!

Окончание хануки - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru
Окончание хануки - 6 декабря. Фото: Рinterest.ru

В день священной Хануки
Возьми детишек на руки,
Светильника чудесного
Зажгите свечи вместе вы.
С друзьями посидите,
Всех в ссоре помирите,
А маленьким всем деткам
По ханукальной дай монетке.
Живи лишь по святым заветам,
И тьма всегда уступит свету.

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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