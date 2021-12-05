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С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря

2:17:2912/5/2021
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Эта дата была выбрана не случайно - она совпадала с днём почитания святого Николая Чудотворца прототипа персонажа.

День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net
День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net

Санта Клаус совсем один.
Нет Снегурочки игривой.
Он в Европе нелюдим.
Ходит злыднем молчаливо,
Потому что лишь олень
(Да и то слегка поддатый)
В Новогодний светлый день
С ним болтает о зарплате.
И мечтает Санта Клаус
Укатить зимой в Россию.
Там снега среди берёз,
И вообще — всегда красиво.
Но причина из причин
Там снегурок — просто море.
Ну а здесь… эх, я один.
Эй, олень. Налей-ка с горя.

День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net
День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net

Дед Мороз и Санта Клаус
Поменялись адресами,
Дед отправился в Европу,
Санта Клаус — в Оймякон.
В сюртучке на синтепоне
Мерзнет Санта в Оймяконе!
В колпачке и при помпоне
Там дрожит как цуцик он!
А в Европе Деду тяжко;
Ходит в шубе нараспашку,
Воду пьет со льдом, бедняжка,
От жары он изнемог.
Простудился, дышит еле,
Третий день лежит в постели,
Все мечтает о метели
И сугробах вдоль дорог…
И конечно, всем понятно,
Нужно дедушкам обратно!
Где родился,
Там сгодился,
Так и надо, вероятно.

День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net
День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net

Из неведомых широт,
Где сияет небосвод,
С грузной торбой за спиной
К детям мчит ямщик ночной.

По равнинам и горам,
По заснеженным лесам,
По полям с озимой рожью,
По лыжне и бездорожью,

Мчит вперёд без долгих пауз
Долгожданный Санта Клаус
Снег клубится, как туман,
Опускаясь на дома.

Уже час рассветный близок В рюкзаке гора сюрпризов: Сдобный пряник, мармелад, Шоколад — аристократ.

Посетит он каждый дом
Вместе с меленьким Христом.
Под камином жарким
Вручит всем подарки.

Разные игрушки:
Конфетти, хлопушки,
Много всяческих затей
Для зверюшек и детей.

Замолчал король мышиный —
Нынче в праздничной гостиной
В ореоле вечной славы
На посту щелкунчик бравый.

День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net
День рождения Санта-Клауса - 6 декабря. Фото: Supersolnishco.net

Источник: chto-takoe-lyubov.net

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