Прокопьев день: волшебную траву «ефилию» собирали хозяйки под снегом 5 декабря. Как выглядит магическая трава

5 декабря отмечается память святого Прокопия Палестинского.
Святой великомученик Прокопий, уроженец Иерусалима, жил и пострадал во время правления императора Диоклетиана. Считается, что Прокопий служил чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык. Особенно Прокопий прославился своим даром исцеления больных людей. А также проповедями христианской веры, которые не были не замечены наместником Палестины. А он, в свою очередь, проводил активную борьбу с исповедниками христианской веры.
По народной традиции праздник называли Прокопьевым днем. Считалось, что для мужчин в доме нужно было варить пиво. А хозяйкам отправляться в лес за магической травой ефилией. По поверью, растет такая трава в снеженном диком лесу, полях. А также покрыта длинными волосками. По поверьям, помогает такая трава тем, у кого очень маленький рост, или у кого на спине горб. Ее смешивают вместе с плакун-травой, заваривают настой и пьют при луне. Также она быстро залечивает места ожогов. Пили ее настой, но в небольших дозах, чтобы не отравиться.
Приметы в Прокопьев день:
5 декабря вода из проруби вылилась на лед, то жди наступления оттепели.
Если волки рядом с домами ходят, то на все зимние дни придут крепкие морозы, которые принесут позднюю весну.
Когда вороны или галки рядом с ветками летают стаями, то скоро пойдет снег, а если по земле прыгают, то придет потепление.