Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря

В 2021 году Ханука — самый главный праздник для евреев проходит с 26 ноября по 6 декабря. По-другому этот праздник называют Праздником свечей и отмечают его в память о чуде, произошедшем в Израиле. Данное событие наполнено множеством традиции, которые обязательно соблюдаются всеми евреями мира.
Все восемь дней праздника в специальном восьмиместном подсвечнике — ханукии евреи жгут свечи, количество которых зависит от текущего дня праздника и располагаются они слева направо. Также евреи посещают синагогу, где на службе читается молитва «Галель». Обычно ханукия ставится на подоконник, тем самым осуществляя традицию рассказа всем окружающим о произошедшем чуде. Все 6 дней, пока горят свечи, женщинам запрещено выполнять любые виды работы, а детям принято отдыхать и веселиться, радоваться жизни в компании друзей и родных.
Негласно Хануку принято считать детским праздников, поскольку именно в это время у детей в еврейских школах начинаются каникулы. В подарок младшим членам семьи принято дарить подарки в виде игрушек и давать деньги на карманные расходы. Следует отметить, что с каждым следующим днем праздника ценность подарков для детей увеличивается. При желании ребенок может отдать свой подарок или деньги на благотворительность. Многие еврейские семьи также устраивают развлекательные программы для детей в Хануку, куда приглашают аниматоров и близких в качестве зрителей и гостей.
Помимо основных традиций, в этот день запрещен пост. Именно поэтому столы в любой еврейской семье всегда наполнены множество угощений, закусок и напитков. Обязательно среди всех блюд присутствуют оладьи из картофеля, пончики, пироги, жареный с чесноком хлеб, салаты, десерты и множество видов сырных блюд.
В завершении праздника, 6 декабря, евреи молятся особенно усердно, благодарят Бога за все подаренные радости жизни, за здоровье близких и родных, за счастье в семье, и отмечают праздник с размахом и удовольствием. Некоторые евреи каются в грехах, веря в то, что последний день праздника дарит их душе очищение и покой.