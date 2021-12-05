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Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря

6:15:0012/4/2021
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Ханука является широко известным и самым торжественным, радостным праздником среди евреев.

Ханука является наиболее известным еврейским праздником. Фото: Pexels.com
Ханука является наиболее известным еврейским праздником. Фото: Pexels.com

В 2021 году Ханука — самый главный праздник для евреев проходит с 26 ноября по 6 декабря. По-другому этот праздник называют Праздником свечей и отмечают его в память о чуде, произошедшем в Израиле. Данное событие наполнено множеством традиции, которые обязательно соблюдаются всеми евреями мира.

Все восемь дней праздника в специальном восьмиместном подсвечнике — ханукии евреи жгут свечи, количество которых зависит от текущего дня праздника и располагаются они слева направо. Также евреи посещают синагогу, где на службе читается молитва «Галель». Обычно ханукия ставится на подоконник, тем самым осуществляя традицию рассказа всем окружающим о произошедшем чуде. Все 6 дней, пока горят свечи, женщинам запрещено выполнять любые виды работы, а детям принято отдыхать и веселиться, радоваться жизни в компании друзей и родных.

Негласно Хануку принято считать детским праздников, поскольку именно в это время у детей в еврейских школах начинаются каникулы. В подарок младшим членам семьи принято дарить подарки в виде игрушек и давать деньги на карманные расходы. Следует отметить, что с каждым следующим днем праздника ценность подарков для детей увеличивается. При желании ребенок может отдать свой подарок или деньги на благотворительность. Многие еврейские семьи также устраивают развлекательные программы для детей в Хануку, куда приглашают аниматоров и близких в качестве зрителей и гостей.

Помимо основных традиций, в этот день запрещен пост. Именно поэтому столы в любой еврейской семье всегда наполнены множество угощений, закусок и напитков. Обязательно среди всех блюд присутствуют оладьи из картофеля, пончики, пироги, жареный с чесноком хлеб, салаты, десерты и множество видов сырных блюд.

В завершении праздника, 6 декабря, евреи молятся особенно усердно, благодарят Бога за все подаренные радости жизни, за здоровье близких и родных, за счастье в семье, и отмечают праздник с размахом и удовольствием. Некоторые евреи каются в грехах, веря в то, что последний день праздника дарит их душе очищение и покой.

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