5 декабря – Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: как провести день по церковным канонам и какие молитвы обязательно прочесть. Тексты молитв

С ранних дней Церковь давала Божьей Матери титулы святости, превышающие те, которые даются любому святому. Ее называют Всесвятой, Панагией. Мы почитаем Ее как Ту, которая больше и святее Херувимов и Серафимов, больше, чем ангелы Божьи, которые, наделенные зрением, могут видеть, созерцать и поклоняться, больше, чем ангелы Божьи, которые являются престолом Всевышнего.
Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, то родители решили исполнить данное Господу обещание – отдать на служение Богу свою дочь. Ведь, именно он помог им, когда Иоаким и Анна были в отчаянии, почти потеряв надежду на зачатие ребенка.
Однако, каким бы это не было грустным событием для родителей, сама трехлетняя Мария, услышав о том, что Ее отдадут в храм на служение, не испугалась и не плакала, а даже с радостью пошла в Иерусалим.
Святую Марию нарядили в ее лучшее платье, позвали родственников и маленьких сверстниц Марии. По дороге двигалась торжественная процессия. Люди держали в руках горящие свечи, шли распевая песни.
Праведные Иоаким и Анна духовно радовались, что удостоились принести Богу самый драгоценный дар – своего ребенка.
По преданию, маленькая Мария, попав в Храм, вошла к центральному месту, которое называлось Святая Святых, куда, по иудейскому закону, не имели права входить даже священники, кроме одного раза в год, когда Первосвященник приносил жертву за народ.
В период всего празднества в православных храмах проводится праздничная служба, посвященная памяти Богородицы. В своих молитвах верующие славят Богородицу и просят ее о заступничестве.