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Что церковь запрещает делать верующим в Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы: а что обязательно рекомендует сделать 5 декабря. Что можно в этот день поста кушать

2:00:4412/5/2021,София Мальцева
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Запрещено в этот день ругаться, особенно ругать детей.

Однако можно приготовить рыбу, блюда с маслом и выпить бокал вина. Фото: Pixabay.com

Родители Девы Марии были очень благочестивыми и набожными людьми. Они долго оставались бездетными. И, уже будучи в преклонном возрасте, дали обещание, если у них родится ребенок, то они отдадут Его на службу Господу в Иерусалимский храм. За их терпение, веру и любовь, Господь исполнил их просьбу. У святых Иоакима и Анны родилась дочь. По указанию ангела Божия ей было дано имя Мария, что в переводе с еврейского языка означает Хозяйка, Надежда.

Праведная Анна зачала и родила дочь. А когда Пресвятой Деве исполнилось 3 года, то ее родители решили исполнить свое обещание.

Они собрали своих родственников, а Святую Марию нарядили в лучшее платье и украшения. Они шли распевая священные песни и держа в руках зажженные свечи, направляясь в Иерусалим. Это торжество проходило целых три дня, пока люди не достигли Иерусалимского храма. Там Святую с радостью встретил первосвященник Захария. Когда она поднялась по ступеням к нему, то он отвел ее в Святое Святых – место, куда не ступала нога обычного человека. А только Первосвященник мог входить раз в год, для жертвы.

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы считается началом человеческого спасения. Никогда и ничем не была замутнена душа Девы Марии, и сегодня она наполняет весь мир добротой, лаской и чистотой. Поэтому в праздник следует посетить Церковь и почтить Святую Богоматерь.

Запрещено в этот день ругаться, особенно ругать детей. Ведь это детский праздник. Следует быть сдержанными и не говорить плохих слов лишний раз.

Накрывая праздничный стол, следует обратить внимание, что начался Рождественский пост. Поэтому на столе не должны стоять молочные или мясные продукты. Однако можно приготовить рыбу, блюда с маслом и выпить бокал вина.

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