Чем известен в истории князь Александр Невский?

В истории нашей страны было много знаковых персон, в числе которых находится и Александр Невский. Являясь государственным деятелем, великим полководцем во времена Древней Руси, а также князем Новгородским и Владимирским, он оставил огромный след в истории страны и во многом определил ее судьбу. Однако не о всех его деяниях на сегодняшний день знают россияне.
Александр Невский оставил память о себе в качестве прекрасного военачальника, дипломата и деятеля политики. Первым его подвигом являлось знаменитое Невское побоище, когда дружина Александра Невского разбила армию шведов. Великий князь лично участвовал в сражении и нанес смертельный удар копьем предводителю шведской армии Биргеру. Эта победа предотвратила захват территории Финского залива. В 1241 году, после возвращения Александра Невского с Невского побоища, по настоянию новогородцев князь очистил территорию города от проявляющих агрессию немцев, а затем, дождавшись помощи войск Руси, помог освободить Псков благодаря своим тактическим умениям.
Самым известным подвигом князя является участие в Ледовом побоище, которое случилось зимой 1242 года на Чудском озере. Войско Александра сражалось с закованными в доспехи немцами, которые в результате битвы ушли под воду. До этого момента немцы шли за войском князя 7 верст и в конце концов проиграли, в результате чего Орден объявил отказ от своих предшествующих завоеваний и вернул Руси часть Латгалии.
1245 год также отличился происходящими противостояниями. Литовцы захватили Торжок и Бежецк, в каждом из них расположим по меньшей мере десять своих князей. В этот раз Александр Невский также вступился за мирных жителей и освободи города от власти литовской армии, в результате чего завоевал себе большую славу и одно упоминание его имени наводило на врагов страх и ужас.
В результате всех своих добрых поступков на благо Руси, Александр Невский был причислен к лику святых. Еще один поводом для этого послужила защита веры, которую в XIII веке насаждала католическая церковь. Посланные Папой Иннокентием IV кардиналы вернулись с переговоров с князем ни с чем, убедим главу католической церкви, что Русь никогда не примет католичество.