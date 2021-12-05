Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чем известен в истории князь Александр Невский?

7:15:1512/4/2021
0

Александр Невский, являющийся знаковой фигурой в истории нашей страны, при жизни совершил много благородных и великих поступков, за счет которых получил огромную славу.

Александр Невский — выдающийся государственный деятель и полководец Древней Руси, новгородский князь, великий князь Владимирский. Фото: Mitropoliakuban.ru
Александр Невский — выдающийся государственный деятель и полководец Древней Руси, новгородский князь, великий князь Владимирский. Фото: Mitropoliakuban.ru

В истории нашей страны было много знаковых персон, в числе которых находится и Александр Невский. Являясь государственным деятелем, великим полководцем во времена Древней Руси, а также князем Новгородским и Владимирским, он оставил огромный след в истории страны и во многом определил ее судьбу. Однако не о всех его деяниях на сегодняшний день знают россияне.

Александр Невский оставил память о себе в качестве прекрасного военачальника, дипломата и деятеля политики. Первым его подвигом являлось знаменитое Невское побоище, когда дружина Александра Невского разбила армию шведов. Великий князь лично участвовал в сражении и нанес смертельный удар копьем предводителю шведской армии Биргеру. Эта победа предотвратила захват территории Финского залива. В 1241 году, после возвращения Александра Невского с Невского побоища, по настоянию новогородцев князь очистил территорию города от проявляющих агрессию немцев, а затем, дождавшись помощи войск Руси, помог освободить Псков благодаря своим тактическим умениям.

Самым известным подвигом князя является участие в Ледовом побоище, которое случилось зимой 1242 года на Чудском озере. Войско Александра сражалось с закованными в доспехи немцами, которые в результате битвы ушли под воду. До этого момента немцы шли за войском князя 7 верст и в конце концов проиграли, в результате чего Орден объявил отказ от своих предшествующих завоеваний и вернул Руси часть Латгалии.

1245 год также отличился происходящими противостояниями. Литовцы захватили Торжок и Бежецк, в каждом из них расположим по меньшей мере десять своих князей. В этот раз Александр Невский также вступился за мирных жителей и освободи города от власти литовской армии, в результате чего завоевал себе большую славу и одно упоминание его имени наводило на врагов страх и ужас.

В результате всех своих добрых поступков на благо Руси, Александр Невский был причислен к лику святых. Еще один поводом для этого послужила защита веры, которую в XIII веке насаждала католическая церковь. Посланные Папой Иннокентием IV кардиналы вернулись с переговоров с князем ни с чем, убедим главу католической церкви, что Русь никогда не примет католичество.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
история РоссииАлександр Невскийдревняя Руськнязь новгородскийкнязь владимирскийистория страны
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

О скольких подвигах Александра Невского вы знали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чем известен в истории князь Александр Невский?
7:15:15 12/4/2021
Чем известен в истории князь Александр Невский?
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
7:00:26 12/4/2021
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
6:30:22 12/4/2021
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
6:15:00 12/4/2021
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
6:00:19 12/4/2021
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
5:30:17 12/4/2021
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы
4:45:58 12/4/2021
Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы
Кто более заразен при заражении коронавирусом: вакцинированные или люди без прививки?
4:30:44 12/4/2021
Кто более заразен при заражении коронавирусом: вакцинированные или люди без прививки?
Карта желаний на 2022 год: руководство к действию по визуализации целей, как правильно создать карту желаний
4:00:40 12/4/2021
Карта желаний на 2022 год: руководство к действию по визуализации целей, как правильно создать карту желаний
Когда после пандемии жизнь вернется в нормальное русло?
3:30:00 12/4/2021
Когда после пандемии жизнь вернется в нормальное русло?