Полный православный календарь на январь 2022 года

Совсем скоро наступит 2022 год. Это означает, что начнется новая светлая череда праздничных дней православия. Прихожане Русской православной церкви вновь отметят самые важные даты января.
Календарь январских праздников:
1 января — состоится день памяти святого Вонифатия, а также Илии Муромца.
2 января — пройдет день поминовения святого Иоанна Кронштадтского.
3 января — верующие встретят день памяти митрополита России, а также чудотворца Святителя Петра.
4 января — наступит день поминовения в честь преподобной Анастасии.
6 января — канун Рождества: Рождественский сочельник.
7 января — будет отмечен главнейший праздник января: Рождество Христово. В этот день родился Иисус.
8 января — празднуется Собор Пресвятой Богородицы.
10 января — отмечается день поминовения 20000 мучеников.
14 января — день памяти святого Василия Великого.
15 января — день поминовения святейшего Серафима Саровского.
18 января — пройдет светлая дата: Крещенский сочельник.
19 января — состоится Крещение Господне.
20 января — празднуется день Крестителя Иисуса Христа — Иоанна.
23 января — день поминовения Григория Нисского.
25 января — день памяти преподобной Татианы.
27 января — предпоследний день памяти января, в честь Нины, святой из Грузии.
29 января — в эту дату отмечается день поклонения честным веригам апостола Петра.
31 января — последний день января. Русская православная церковь отмечает день памяти сразу нескольких святых: Афанасия и Кирилла, а также Кирилла и Марии.
Отметим, что каждый из этих дней должен иметь важную роль в жизни любого прихожанина Русской православной церкви. Необходимо соблюдать все праздничные запреты.
Добавим, с 28 ноября по 6 января продлится Рождественский пост, который имеет не меньшее значение, чем праздничные даты. Этот период создан для того, чтобы подготовить душу и тело верующего человека к рождению Иисуса Христа На протяжении 40 дней необходимо соблюдать пост. Он не является сложным и непосильным, но требует определенного терпения.