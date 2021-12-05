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04.12
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Полный православный календарь на январь 2022 года

9:15:4312/4/2021
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В январе будет отмечено 18 светлых дат, включая один из самых главных праздников всего православия.

Самым главным праздником января является Рождество. Фото: Pxfuel.com
Самым главным праздником января является Рождество. Фото: Pxfuel.com

Совсем скоро наступит 2022 год. Это означает, что начнется новая светлая череда праздничных дней православия. Прихожане Русской православной церкви вновь отметят самые важные даты января.

Календарь январских праздников:

1 января — состоится день памяти святого Вонифатия, а также Илии Муромца.

2 января — пройдет день поминовения святого Иоанна Кронштадтского.

3 января — верующие встретят день памяти митрополита России, а также чудотворца Святителя Петра.

4 января — наступит день поминовения в честь преподобной Анастасии.

6 января — канун Рождества: Рождественский сочельник.

7 января — будет отмечен главнейший праздник января: Рождество Христово. В этот день родился Иисус.

8 января — празднуется Собор Пресвятой Богородицы.

10 января — отмечается день поминовения 20000 мучеников.

14 января — день памяти святого Василия Великого.

15 января — день поминовения святейшего Серафима Саровского.

18 января — пройдет светлая дата: Крещенский сочельник.

19 января — состоится Крещение Господне.

20 января — празднуется день Крестителя Иисуса Христа — Иоанна.

23 января — день поминовения Григория Нисского.

25 января — день памяти преподобной Татианы.

27 января — предпоследний день памяти января, в честь Нины, святой из Грузии.

29 января — в эту дату отмечается день поклонения честным веригам апостола Петра.

31 января — последний день января. Русская православная церковь отмечает день памяти сразу нескольких святых: Афанасия и Кирилла, а также Кирилла и Марии.

Отметим, что каждый из этих дней должен иметь важную роль в жизни любого прихожанина Русской православной церкви. Необходимо соблюдать все праздничные запреты.

Добавим, с 28 ноября по 6 января продлится Рождественский пост, который имеет не меньшее значение, чем праздничные даты. Этот период создан для того, чтобы подготовить душу и тело верующего человека к рождению Иисуса Христа На протяжении 40 дней необходимо соблюдать пост. Он не является сложным и непосильным, но требует определенного терпения.

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праздники2022 годцерковный календарь
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