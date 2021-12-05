Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 декабря 2021 в России и мире

• Самый несносный день в году
• Всемирный день ниндзя (International Ninja Day)
• День поющих звезд
• День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
• Всемирный день волонтёра, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (International Volunteer Day)
• День памяти святого благоверного князя Михаила Тверского
• День рождения Пермского края
• День памяти святых апостолов от 70-ти Филимона, Архиппа и Апфии
• День памяти святого мученика Прокопия Чтеца
• День сетевого маркетинга (День сетевика)
• Всемирный день почв (World Soil Day)
• День памяти святого мученика Менигна
• День аудитора и бухгалтера Краснодарского края
• Второе воскресенье Адвента (Second Sunday of Advent)
• День синих джинс (National Blue Jeans Day) - США
• День торта «Захер» (National Sachertorte Day) - США
• День отца (Father`s Day) - Таиланд
• День ванной вечеринки (Bathtub Party Day) - США
• День отмены «сухого закона» (National Repeal Day) - США
• День детей - Суринам
• День юриста - Беларусь
• Праздник добрососедства - Туркменистан
• Вечер подарков (Sinterklaas) - Нидерланды
• День строителя (Dia del Constructor) - Куба
• День работников статистики - Украина
• Ночь Крампуса (Krampusnacht) - Германия, Австрия
• День памяти жертв коммунистического геноцида - Латвия
• День открытия (Discovery Day) - Гаити, Доминикана
• День культуры синдхов (Sindh Cultural Day) - Пакистан
• Праздник приюта для домашних животных (Celebrate Shelter Pets Day) - США
• Именины у Филимона, Михаила, Валериана, Максима, Петра, Прокопия, Бориса, Ярополка, Ивана, Павла
• Прокопьев день (Вехостав, Прокопий зимний)
Важные события:• 5 декабря 1766 года в Англии основан аукционный дом «Кристис»
• 5 декабря 1925 года состоялась премьера кинофильма С. Эйзенштейна - «Броненосец Потёмкин»
• 5 декабря 1931 года в Москве разрушен Храм Христа Спасителя
• 5 декабря 1987 года в Воронеже основана советская и российская рок-группа «Сектор Газа»
• 5 декабря 1996 года озеро Байкал включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО
• 5 декабря 2003 года на Байкало-Амурской магистрали состоялось открытие Северомуйского железнодорожного тоннеля
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru