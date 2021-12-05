После урока физкультуры стала инвалидом девочка из Карелии: Родители обвиняют школу

Суд в декабре признал школу виновной в травме ученицы на уроке физкультуры и назначил штраф.
В апреле 15-летняя школьница вместе со всем классом сдавала нормативы по прыжкам. Неудачно прыгнула, приземлившись на правую ногу. Все услышали хруст и крики девочки.
Педагоги вызвали скорую помощь и до ее приезда прикладывали к болевшей ноге снег, так как нужных препаратов и бинтов в школе не нашлось.
Оказалось, что у школьницы многооскольчатый перелом с повреждением связок и мениска.
Все лето девочка провела в больницах, однако нога все не заживала. А недавно ей сделали сложную операцию по квоте в Санкт-Петербурге и оформили инвалидность.
Власти района, где живет и учится пострадавшая, провела расследование. Однако чиновники не обнаружили причин происшествия и виновных в нем. Свою проверку провела прокуратура, по результатам которой в школе выявили нарушения требования безопасности. Ответственным за произошедшее с ученицей признали директора учебного заведения. Родители тоже уверены, что виновата школа.
Районный суд постановил выплатить пострадавшему ребенку 80 тыс. рублей. А Верховный суд Карелии изменил сумму ущерба до 300 тыс. рублей, передает Mash.