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Медведева снова переизбрали председателем "Единой России"

1:57:3112/5/2021
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Следующие 5 лет под руководством Дмитрия Медведева партия власти намерена выполнить "Народную программу" развития России.

Медведев заявил, что в некоторых отраслях экономики ситуация уже напоминает коллапс
Медведев снова избран председателем "Единой России". Фото: Кремлин.ру

Дмитрий Медведев вновь избран председателем "Единой России". Это произошло на ХХ съезде партии, который состоялся 4 декабря.

Единороссы проголосовали за кандидатуру Медведева единогласно. Именно он будет возглавлять партию власти следующие 5 лет. Напомним, что Медведев стоит у руля "Единой России" с мая 2012 года, а в 2017-м его уже переизбирали на пост председателя партии.

На съезде также избрали руководителей и членов партийных органов, в том числе генерального и высшего советов.

Выступая на партийном съезде Медведев рассказал о стратегии развития России на ближайшую пятилетку и "Народной программе" партии, которую ЕР намерена выполнить.

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партияединая россияпроголосовалиДмитрий Медведев
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