Медведева снова переизбрали председателем "Единой России"

Дмитрий Медведев вновь избран председателем "Единой России". Это произошло на ХХ съезде партии, который состоялся 4 декабря.
Единороссы проголосовали за кандидатуру Медведева единогласно. Именно он будет возглавлять партию власти следующие 5 лет. Напомним, что Медведев стоит у руля "Единой России" с мая 2012 года, а в 2017-м его уже переизбирали на пост председателя партии.
На съезде также избрали руководителей и членов партийных органов, в том числе генерального и высшего советов.
Выступая на партийном съезде Медведев рассказал о стратегии развития России на ближайшую пятилетку и "Народной программе" партии, которую ЕР намерена выполнить.