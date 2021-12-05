Учительница избила ученика с инвалидностью прямо на уроке в коррекционной школе Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщения в средствах массовой информации о нарушении прав ребенка в школе. Об этом сообщили в региональном надзорном органе.
Как уточнили в облпрокуратуре, речь идет о нарушении прав ребенка с инвалидностью.
-По сведениям СМИ в коррекционной школе учительница ударила на уроке одного из учеников. В результате мальчик получил телесные повреждения, - рассказали в надзорном ведомстве.
Теперь в учебном заведении проверяют, насколько исполняется законодательство об образовании, кроме того, оценят соблюдение прав несовершеннолетних в данной школе Новосибирской области.
Если будут основания, то примут меры прокурорского реагирования, добавили в облпрокуратуре.