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В ПФР опровергли информацию переходе территориальных офисов на работу в дистанционном формате

4:15:4012/5/2021
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Ранее в СМИ появилась информация, что управления Пенсионного фонда на местах переводятся на удаленную работу и будут принимать только по предварительной записи.

пфр
В ПФР пояснили что продолжат принимать граждан. Фото: Flickr

В пресс-службе ПФР опровергли появившуюся информацию о переходе на удаленный режим работы. Сообщения о том, что прийти на прием можно только записавшись заранее также оказались недостоверными.

- Пенсионный фонд России опровергает недостоверные сообщения СМИ о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы и прием только по предварительной записи. Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан как по предварительной записи, так и без нее, - сообщение пресс-службы.

Также в ведомстве отметили, что многие услуги можно получить в дистанционном формате, это делается ради того, чтобы граждане как можно меньше контактировали друг с другом и с работниками фонда. Упрощенный порядок, принятый в начале пандемии, позволяет уменьшить число личных посещений пенсионного фонда и решить вопросы, не приходя в офис.

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