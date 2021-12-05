В ПФР опровергли информацию переходе территориальных офисов на работу в дистанционном формате

В пресс-службе ПФР опровергли появившуюся информацию о переходе на удаленный режим работы. Сообщения о том, что прийти на прием можно только записавшись заранее также оказались недостоверными.
- Пенсионный фонд России опровергает недостоверные сообщения СМИ о переходе территориальных офисов фонда на удаленный режим работы и прием только по предварительной записи. Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан как по предварительной записи, так и без нее, - сообщение пресс-службы.
Также в ведомстве отметили, что многие услуги можно получить в дистанционном формате, это делается ради того, чтобы граждане как можно меньше контактировали друг с другом и с работниками фонда. Упрощенный порядок, принятый в начале пандемии, позволяет уменьшить число личных посещений пенсионного фонда и решить вопросы, не приходя в офис.