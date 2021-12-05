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Что категорически запрещено и что обязательно нужно сделать в день памяти святого князя Александра Невского 6 декабря

4:00:3412/5/2021,София Мальцева
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Обычно ему молятся, прося защиты, укрепления веры и духа.

Когда муж собирался идти воевать, то такие булочки раскладывали по разным местам квартиры. Фото: Pixabay.com

Святой Александр Невский был новгородским князем и великим князем Владимирским, провозглашенным святым Русской православной церкви. Александр Невский получил статус легендарного полководца после своих военных побед над немецкими и шведскими захватчиками, сотрудничая с Золотой Ордой.

Святого Александра поддерживала церковь, которая была под защитой и освобождена от налогов и боялась. Поэтому в 1381 году Александр был возведен в ранг местного святого и канонизирован Русской православной церковью в 1547 году. Сын Александра Даниил справедливо правил землями русскими, и, впоследствии объединил северные русские земли и правил до 1598 года. Александр был одним из величайших военачальников своего времени, который защищал западную границу России от вторжения шведов или немцев.

Его почитали все российские полководцы, известные со времен его правления. Обычно ему молятся, прося защиты, укрепления веры и духа.

На Руси этот праздник отмечали особенно. Было принято, чтобы женщина испекла три булочки, а в одной из них должен был быть сюрприз. В одну из них внутрь клали нательный крестик.

Когда муж собирался идти воевать, то такие булочки раскладывали по разным местам квартиры. Одну оставляли на пороге, другую под святыми образами, а последнюю клали в комнате гостей. В итоге, когда крестик находили, в той, что лежала на пороге, то муж вернется очень скоро. Если его находили в булочке, что лежала в гостевой комнате – значит он вернется не скоро, но целый. Если под образами – лучится беда.

В этот день было запрещено ругаться, особенно в семье. Считалось, что так мир долго не наступит.

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