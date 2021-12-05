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Пассажиры застряли в аэропорту Шереметьево из-за бесплатных тестов на новый "омикрон"-штамм

4:36:2012/5/2021
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В столичных аэропортов ввели такое правило для людей, прилетающих из стран Южной Африки, Китая и Великобритании.

Экспресс-тест из-за "омикрона" привел к заторам в московском аэропорту. Фото: Скриншот

В аэропорту Шереметьево произошло скопление людей и образовались очереди. Виной тому стало экспресс-тестирования прилетевших в Москву пассажиров на коронавирус. Ранее такое правило - бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 - ввели в столичных аэропортах для тех, кто прибывает в Россию из стран, где обнаружили заболевших новым "омикрон"-штаммом.

Прилетевшие из Лондона потратили около двух часов на прохождение всех необходимых манипуляций. Сначала они стояли в ожидании измерения температуры, затем их отправили к терминалу и надолго оставили в автобусе, передает РИА Новости. Затем сотрудники Роспотребнадзора изучали анкеты пассажиров. И только после этого медики взяли анализы. Ковид-статус каждого объявляли по громкой связи.

Пока бесплатно тестируют на коронавирус только прилетевших из стран Южной Африки, Китая и Великобритании. Но по мере распространения "омикрона", список государств могут расширить.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Москву прилетел самолет из ЮАР, который привез около 100 россиян.

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