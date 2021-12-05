Пассажиры застряли в аэропорту Шереметьево из-за бесплатных тестов на новый "омикрон"-штамм

В аэропорту Шереметьево произошло скопление людей и образовались очереди. Виной тому стало экспресс-тестирования прилетевших в Москву пассажиров на коронавирус. Ранее такое правило - бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 - ввели в столичных аэропортах для тех, кто прибывает в Россию из стран, где обнаружили заболевших новым "омикрон"-штаммом.
Прилетевшие из Лондона потратили около двух часов на прохождение всех необходимых манипуляций. Сначала они стояли в ожидании измерения температуры, затем их отправили к терминалу и надолго оставили в автобусе, передает РИА Новости. Затем сотрудники Роспотребнадзора изучали анкеты пассажиров. И только после этого медики взяли анализы. Ковид-статус каждого объявляли по громкой связи.
Пока бесплатно тестируют на коронавирус только прилетевших из стран Южной Африки, Китая и Великобритании. Но по мере распространения "омикрона", список государств могут расширить.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Москву прилетел самолет из ЮАР, который привез около 100 россиян.