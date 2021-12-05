Можно ли 6 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти благоверного князя Александра Невского?

Александр Невский, новгородский князь родился 13 мая 1221 года. Его родителями были Ярослав Всеволодович и княгиня Феодосия, которая была дочерью князя Мстислава Смелого.
В начале своего правления Александр старался как можно лучше укрепить Новгород. На реке Шелон он выстроил кругом крепости. Юный князь снискал славу после того, как одержал победу над шведскими войсками. Таким образом, шведские нападки на новгородские и псковские земли были остановлены. После битвы князю было присвоено имя “Невский”.
Александр сосредоточился на укреплении страны. И он сумел предотвратить опустошительные татарские набеги. Несколько раз Александр совершал поездки в Золотую Орду и сумел освободить русских от сражений рядом с монголами против других народов.
В день памяти святого Александра, 6 декабря, на Руси совершали много обрядов. Поскольку он считался покровителем солдат, то гадали в основном на судьбу военного.
Очень необычный был ритуал, который говорил, когда человек придет с военной службы. Женщины ловили паука, после чего опускали его в банку. Они очень плотно закрывали крышку, а затем смотрели, остался ли паук живым спустя шесть дней. Когда он был жив, то значит солдат придет здоровым.
6 декабря не запрещалось убираться. Особенно, если день выпадает на будний. Поэтому солить капусту, ходить на кладбище или убираться в этот день можно.