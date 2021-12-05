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05.12
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На Северном найден черный котенок-подросток: ищем хозяина - фото

4:05:2612/5/2021
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Ищем старых или новых хозяев!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Кристина Янчак:

Ищем старых или новых хозяев! Фото: Кристины

Микрорайон Северный, 21 - найден чистый ухоженный чёрный котёнок -подросток! Ищем старых или новых хозяев! 89538004477

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котенок
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