На Северном найден черный котенок-подросток: ищем хозяина - фото

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Кристина Янчак:
Микрорайон Северный, 21 - найден чистый ухоженный чёрный котёнок -подросток! Ищем старых или новых хозяев! 89538004477
Ищем старых или новых хозяев!
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Кристина Янчак:
Микрорайон Северный, 21 - найден чистый ухоженный чёрный котёнок -подросток! Ищем старых или новых хозяев! 89538004477
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