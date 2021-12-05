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05.12
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У трех знаков зодиака 5 декабря 2021 года будет очень тяжелый день

4:16:3212/5/2021,Руби Миранда
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В этот день личная жизнь человека будет игнорироваться, что может сделать нашу семейную жизнь немного напряженной.

зима
Этот день заставит нервничать некоторых людей. Фото: Piqsels.com

С Солнцем в Стрельце и Луной в Козероге мы смотрим на день, наполненный важными решениями и потребностью в прагматизме и ясности.

Такие дни нервничают; не потому, что они создают негативные флюиды. Они этого не делают, но они умоляют нас принять важные решения, а это может вызвать большой стресс, пишет yourtango.com.

Что может сделать этот день «тяжелым», так это то, насколько нам нужно быть сосредоточенными, и сколько из нас не оснащены такого рода концентрацией.

В этот день личная жизнь человека будет игнорироваться и игнорироваться, что может сделать нашу семейную жизнь немного напряженной.

Мы также обращаем внимание на необходимость побыть в одиночестве - не по собственному выбору, а ради сохранения этого внимания.

 Сегодня не день для игр и даже не время для шуток. Некоторым знакам Зодиака потребуется все ваше внимание, и, к сожалению, в этот день очень мало времени для юмора.

Телец

Для кого-то вроде вас, Тельца, такие дни - настоящее препятствие, потому что вам придется посвятить этот день чему-то, что не имеет ничего общего с вашими интересами.

Есть большая вероятность, что в вашем случае это связано с работой. Вас могут попросить что-то «исправить» на работе.

 Возможно, вы даже не имеете большого отношения к причине, которая сделала его «сломанным», но вы обязаны явиться на работу, и в некотором смысле вы возмущаетесь тем, что выполняете работу, которая не имеет к вам никакого отношения.

Что еще хуже, вам придется «участвовать». Это не то, с чем у вас даже есть опыт, а это значит, что вам придется вложить много энергии в то, что вам неинтересно.

Дева

Если есть знак, который любит откладывать дела на потом, это ваш знак, Дева, и отложить работу сегодня - это именно то, чего не произойдет. Время от времени кто-то заставляет вас понять, что вы не делаете все возможное, на что вы сразу же возмущаетесь.

Вам очень трудно признать, что вы не идеальны «как есть», и хотя мы не говорим о физическом совершенстве, мы имеем в виду то, что нужно, чтобы просто быть порядочным человеком.

Сегодня вам бросит вызов кто-то, кого вы знаете правым, и вы будете ненавидеть их мнение, потому что они проливают свет на ваши недостатки.

Вы также знаете, что этот человек прав и что у вас так много работы, но вы бы предпочли просто игнорировать то, что он говорит, и придерживаться того, что вы знаете лучше всего, а именно, в данном случае, лениться, оставаться в тупике, оставаться неподвижным.

Скорпион

Подобно предсказанию Девы, возможно, именно вам сегодня придется отругать кого-то по причинам, которые, по вашему мнению, верны. Вы замечаете, что с кем-то в вашей жизни что-то не так.

Это не приговор, это серьезно «неправильное» действие, в котором участвует друг или член семьи, и вы не можете этого вынести.

В этот день он сведет вас с ума. Если вы живете с кем-то, кто не делает своей доли, это может быть так, и это тот день, когда вы говорите об этом им, и это день, когда ваше упоминание становится центром всего их негодования.

Возможно, вы не будете тактичны в своем подходе, но, как Скорпион, вы не хотите отказываться от слов. По-твоему, сейчас не время для вежливости.

Пришло время внести исправления и довести дело до конца. Вы встретите сопротивление и негодование. Да ладно, вы пробовали.

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