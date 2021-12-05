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6 декабря последний и главный день Хануки-2021. Как организовать застолье и почему на столе должен быть сыр

5:00:1112/5/2021,София Мальцева
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Чтобы увековечить и прославить эти чудеса, мудрецы учредили этот праздник.

Традиционная ханукальная еда состоит из жареных блюд, пикантного мяса и сладких десертов. Фото: Pixabay.com

Ханука — молодой из традиционных еврейских праздников. Для еврейского народа это праздник символизирует победу сил зла светом добра, слабых над сильными, а также свободы воли над рабством. В 2021 году Хануку празднуют несколько дней с 28 по 6 декабря, а точнее - ровно восемь дней, и такая цифра не случайна.

Еврейское слово Ханука означает “посвящение” и названо так потому, что оно празднует повторное посвящение Святого Храма, которое стало поводом этого праздника.

Когда после разрушения храма, чтобы освятить его снова, евреи попытались зажечь канделябр с семью ветвями, они нашли только один кувшин оливкового масла, который избежал загрязнения греками. Чудесным образом они зажгли менору, из однодневного запаса масла хватило на восемь дней, пока новое масло не было приготовлено в условиях ритуальной чистоты.

Чтобы увековечить и прославить эти чудеса, мудрецы учредили праздник Ханука.

Ханука начинается накануне Кислева 25 и продолжается в течение восьми дней. По гражданскому календарю он обычно совпадает с декабрем. Ханука 2021 года проходит с 28 ноября по 6 декабря.

6 декабря - последний день праздника, в этот день зажигают восьмую свечу, а также ставят на стол особенные угощения. Традиционная ханукальная еда состоит из жареных блюд, пикантного мяса и сладких десертов. А также сыра и молочных продуктов, которые принято есть в память о храбрости Иегудит.

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