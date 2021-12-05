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Какие строгие запреты есть для каждого иудея на окончание Хануки-2021: кому нельзя работать и зажигать ханукальные свечи

5:30:3812/5/2021,София Мальцева
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Во время этого Хануки люди собираются, чтобы произнести благословения и поиграть в различные традиционные игры.

Вся суть фестиваля в зажигании меноры с девятью ветвями, известной на иврите как Ханука. Фото: Pixabay.com

Ханука-это еврейский восьмидневный зимний “фестиваль огней", отмечаемый ночным освещением меноры, специальными молитвами и жареными блюдами.

Этот восьмидневный еврейский праздник посвящен второму освящению Святого Храма в Иерусалиме в период восстания Маккавеев во втором веке до нашей эры. Ханука празднуется в течение восьми ночей, по еврейскому календарю.

Во время этого Хануки люди собираются, чтобы произнести благословения и поиграть в различные традиционные игры. Например, Дридель, что означает игру с четырехсторонними волчками. А также готовят много вкусных сладких блюд. Вся суть фестиваля в зажигании меноры с девятью ветвями, известной на иврите как Ханука. Каждый день фестиваля к меноре добавляется одна свеча, и девятая свеча, называемая Шамаш или помощник, используется для зажжения свечей.

По древним традициям, свечу зажигает самый старший в семье. Однако, сегодня этим занимается каждый член семьи.

Таким образом, в Талмуде представлены три варианта:

Закон требует, чтобы в каждом доме каждую ночь горел только один свет.

Зажигать каждую ночь по одной свече должен зажигать каждый член семьи.

Наиболее предпочтительным вариантом является изменение количества огней каждую ночь.

Когда Храм был осквернен, то евреи обнаружили, что почти все ритуальное оливковое масло было испорчено. Они увидели один сосуд, который был все еще закрыт, с достаточным количеством масла, для меноры в Храме, которая горела бы в течение одного дня. Они использовали это, и чудесным образом это масло горело в течение восьми дней.

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традицииисторияпраздникиХанука
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