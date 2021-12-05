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Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек. Травмируются спасатели при подъеме тел погибших

5:51:1012/5/2021
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В Кузбассе продолжаются работы по извлечению погибших. Из-под земли достали 36 тел, среди них 4 горноспасателя и 32 шахтера. Похоронили уже 11 человек.

74 пострадавших уже выписаны из больниц. Фото: Piqsels

В экстренных службах сообщают об увеличении числа пострадавших после трагедии на шахте «Листвяжная». Теперь их 106, ранее сообщалось о 99 пострадавших. Увеличение числа происходит во время подъема тел погибших — страдают горноспасатели, производящие работы по извлечению тел. Они получают отравление окисью углерода.

- По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей, — рассказал представитель спасателей для РИА Новости.

Сообщается что в настоящее время в больнице находятся 10 человек, из которых два шахтера и 8 спасателей, лечатся на дому 14 горнорабочих и 8 спасателей, выписаны с выздоровлением 44 рабочих и 30 спасателей.

В настоящее время из-под земли извлечены тела 36 погибших в шахте, среди них 4 горноспасателя и 32 шахтера. Похоронили уже 11 человек.

25 ноября на шахте «Листвяжной» произошло задымление ставшее следствием взрыва метана. На момент ЧП под землей работали 285 человек, большую часть удалось эвакуировать, погиб 51 человек, среди которых 5 — горноспасатели.

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