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Рейс из Харгады в Екатеринбург отменили. Пассажиры сидели полдня бед воды и еды в аэропорту

6:02:2112/5/2021
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Россияне застряли в Египте из-за поломки самолета. Только вечером их разместили в отеле и накормили. Вылететь в Россию борт должен утром 5 декабря.

«Ни воды, ни питания, ни информации»: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Хургады. Фото: Pixabay.com

В аэропорту Хургады застряли туристы из Екатеринбурга. Самолет авиакомпании Royal Flight должен был вылететь 12:20 в субботу. Но его сначала несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили. Пассажиры 7 часов сидели в аэропорту без воды, еду и какой-либо информации. В итоге дали объяснение: сломался самолет.

"Мы - пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада — Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели 3 часа в душном самолете, потом нас вернули в аэропорт", - приводит их слова E1.RU.

В отель туристов поместили только в 8 часов вечера, и после этого накормили. Вылет запланировали на 08:40 воскресенья. Но все еще может измениться.

Как сообщал "Курьер.Среда", пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в аэропорту Иркутска из-за обледенения, поблагодарили экипаж за спасение. Летевшие из Мадана в Новосибирск теперь считают 2 декабря своим вторым днем рождения.

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аэропортотменилизастряли туристыРейс.
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