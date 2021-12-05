Рейс из Харгады в Екатеринбург отменили. Пассажиры сидели полдня бед воды и еды в аэропорту

В аэропорту Хургады застряли туристы из Екатеринбурга. Самолет авиакомпании Royal Flight должен был вылететь 12:20 в субботу. Но его сначала несколько раз переносили, а потом и вовсе отменили. Пассажиры 7 часов сидели в аэропорту без воды, еду и какой-либо информации. В итоге дали объяснение: сломался самолет.
"Мы - пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада — Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели 3 часа в душном самолете, потом нас вернули в аэропорт", - приводит их слова E1.RU.
В отель туристов поместили только в 8 часов вечера, и после этого накормили. Вылет запланировали на 08:40 воскресенья. Но все еще может измениться.
Как сообщал "Курьер.Среда", пассажиры самолета, экстренно приземлившегося в аэропорту Иркутска из-за обледенения, поблагодарили экипаж за спасение. Летевшие из Мадана в Новосибирск теперь считают 2 декабря своим вторым днем рождения.