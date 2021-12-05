Три привычки приводят к образованию рака: Ученые рекомендуют изменить образ жизни, чтобы снизить риск онкологии

Ученые из Китая провели исследование и пришли к выводу о влиянии вредных привычек на развитие рака. По мнению специалистов, образ жизни пациента, приведенный в нормальное состояние, поможет снизить риск развития онкологии.
Данные об этом опубликованы на платформе WeChat. В издании призывают отказаться от некоторых привычек и начать питаться правильно.
На первом месте топа вредных привычек стоит поздний отход ко сну. Недостаток отдыха пагубно влияет на человека и приводит к развитию заболеваний.
На втором месте расположилась раздражительность. Постоянное состояние стресса ведет к депрессии, что потом сказывается на физическом здоровье.
- Люди, которые долгое время находятся в угнетенном состоянии, более подвержены риску заболеть онкологией, - говорится в материале.
На третьем месте находится привычка, знакомая почти всем гражданам России — доедать ранее приготовленную пищу. В материале указано, что в пище, приготовленной намного заранее, начинают скапливаться канцерогены, что приводит к развитию онкологии.
Есть еще один фактор, который пагубно влияет на организм — нарушение работы желудка и селезенки.
В материале также указано, какие продукты лучше всего употреблять чтобы не стать носителем опасного заболевания — это помидоры, являющиеся антиоксидантами, морская капуста, богатая клетчаткой, киви и вишня.