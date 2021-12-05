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Три привычки приводят к образованию рака: Ученые рекомендуют изменить образ жизни, чтобы снизить риск онкологии

6:35:3712/5/2021
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Недостаток отдыха пагубно влияет на человека и приводит к развитию заболеваний. А употребление некоторых продуктов может предотвратить тяжелое заболевание.

Стресс- один из первых факторов, влияющих на развитие онкологии. Фото: mp.weixin.qq.com

Ученые из Китая провели исследование и пришли к выводу о влиянии вредных привычек на развитие рака. По мнению специалистов, образ жизни пациента, приведенный в нормальное состояние, поможет снизить риск развития онкологии.

Данные об этом опубликованы на платформе WeChat. В издании призывают отказаться от некоторых привычек и начать питаться правильно.

На первом месте топа вредных привычек стоит поздний отход ко сну. Недостаток отдыха пагубно влияет на человека и приводит к развитию заболеваний.

На втором месте расположилась раздражительность. Постоянное состояние стресса ведет к депрессии, что потом сказывается на физическом здоровье.

- Люди, которые долгое время находятся в угнетенном состоянии, более подвержены риску заболеть онкологией, - говорится в материале.

На третьем месте находится привычка, знакомая почти всем гражданам России — доедать ранее приготовленную пищу. В материале указано, что в пище, приготовленной намного заранее, начинают скапливаться канцерогены, что приводит к развитию онкологии.

Есть еще один фактор, который пагубно влияет на организм — нарушение работы желудка и селезенки.

В материале также указано, какие продукты лучше всего употреблять чтобы не стать носителем опасного заболевания — это помидоры, являющиеся антиоксидантами, морская капуста, богатая клетчаткой, киви и вишня.

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онкологияпривычки продукты
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