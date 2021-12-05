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В Бердске подозревают коронавирус у 1151 человека, еще 100 ждут результаты ПЦР-тестов на 5 декабря

6:23:0512/5/2021
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По официальной информации, за последние сутки в городе обнаружили 14 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Такой суточный прирост наблюдается в городе с середины ноября.

В ковидный госпиталь Бердска ежедневно поступают до 15 человек. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске обнародовал в воскресенье городской оперативный штаб.

По официальной информации, за последние сутки в городе обнаружили 14 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Такой суточный прирост наблюдается в городе с середины ноября. Лишь 18 ноября выявили 16, а 1 декабря 15 новых случаев. С начала пандемии (с марта 2020 года) и по 5 декабря 2021 года в Бердске зарегистрировано 3235 заболевших  COVID-19.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 1151 бердчанин, у которых подозревают коронавирус. За минувшие сутки медики взяли анализы еще у 100 человек, результаты тестов станут известны в ближайшие дни.

Как отметили в оперштабе, на 5 декабря вылечились от ковида 2864 жителя Бердска. Таким образом, больными на сегодня можно считать 371 горожанина. Ровно такое же число было и на субботу. Следовательно, за сутки, вероятно, выздоровели от коронавируса 14 человек.

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