Военные убили 13 мирных жителей, перепутав их с индийскими повстанцами

Мирные жители в Индии были приняты за повстанцев и атакованы силами безопасности страны. Трагедия, в которой погибли 13 местных жителей и один военный произошла в штате Ногаленд, сообщили в NDTV, ссылаясь на источник в полиции.
В издании сообщили, что силы безопасности страны спланировали операцию, направленную против повстанцев, однако перепутали жителей деревни с протестующими и открыли огонь. Местные, в свою очередь, напали на солдат и открыли ответный огонь « в целях самозащиты» в результате погибли еще несколько человек.
Глава МВД Индии Амит Шах выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что будет проведено тщательное расследование трагедии.