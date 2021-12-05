"Совести у него нет": В Бердске водитель маршрутки №332 всучил 10-летней пассажирке сдачу купюрой банка приколов

В Бердске водитель маршрутки всучил ребенку купюру банка приколов. Инцидент произошел после полудня 5 декабря.
Как рассказала «Курьер.Среда» мама девочки, получившей странную сдачу, отличился водитель маршрутки №332. 10-летняя дочь Ольги торопилась в ДК «Родина» на благотворительный концерт и, чтобы не опоздать, решила проехать одну остановку от «Березовой».
- В час дня, буквально через 15 минут, она мне позвонила и рассказала, что водитель сдал ей с сотни 50-рублевую шершавую купюру и мелочь. Она увидела это, когда уже вышла из маршрутки. Мне не 50 рублей жалко, а факт обмана возмущает, - прокомментировала «Курьер.Среда» Ольга.
Она хочет найти этого водителя, полагая, что хозяин маршрутки должен его наказать:
- Совести у него нет. Или он сегодня работает последний день? А если он так постоянно детей и пожилых обманывает? Да и взрослые не всегда внимательны и обращают внимание на сдачу — сунули в карман и пошли. А если он так постоянно делает? - рассуждает Ольга.
По ее словам, если бы София сейчас не выступала в концерте, она бы пошла с ней на поиска обманщика, рассчитав его график движения.
Найти водителя не составит труда, поскольку все частные перевозчики закреплены за определенными маршрутами. Кроме того, по системе ГЛОНАСС легко отследить движение каждого автобуса, в том числе работающих на маршруте «Бердск-Новосибирск», как №332.