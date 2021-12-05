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Экстренная посадка обледеневшего самолета в Иркутске после страшной болтанки попала на видео. Борт летел в Новосибирск

7:45:1912/5/2021
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Один из пассажиров рейса выложил в социальной сети кадры из самолета, пережившего ЧП. 2 декабря 199 человек, находившиеся на борту, считают своим вторым днем рождения.

Самолет совершил посадку в Иркутске, направляясь в Новосибирск. Фото: соцсети.

Видео посадки обледеневшего лайнера в Иркутске попали в сеть. Их опубликовал в Instagram один из пассажиров, считающий себя второй раз рожденным 2 декабря.

Молодой человек поделился впечатлениями о «страшно веселом» рейсе, отметил, что все в самолете чувствовали перегрузки. Он поблагодарил пилотов за то, что они смогли завершить полет в таких условиях и спасти жизнь всем, кто находился в тот день в самолете.

- Без капли лжи, горечи и сожаления я скажу так: рейс 5220 был страшным и веселым, то есть страшно веселым) Взлет был реально адреналиновый, но никто не паниковал. Да, были перегрузки, да, было моментами неприятно, но люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас. Я про пилотов и бортпроводников, – написал пассажир.

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Магадана, приземлился в Иркутске после того, как весь обледенел, сообщал "Курьер.Среда". Управление лайнером было в ручном режиме, по причине отключения автопилота. За 10 секунд полета самолет снизился на 2 700 метров и едва не разбился — до земли оставалось менее километра.

Ранее сообщалось, что перевозчик отстранил экипаж обледеневшего самолета от полетов до окончания расследования.

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