В Бердске в тройном ДТП у санатория "Парус" пострадали двое взрослых и ребенок

В Бердске днем 5 декабря произошло тройное ДТП. По данным портала "АвтоБердск", авария случилась на ул. Морской в районе санатория "Парус".
Столкнулись «Сузуки», «Тойота RAV-4» и «Мазда Демио».
Предположительно, «Сузуки» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту», а следом в ДТП попала и «Мазда».
По словам очевидцев, "скорая" увезла в больницу водителя «Сузуки» и пострадавшего, который ехал в «Тойоте». Но аварийный комиссар сообщил, что пострадавших трое, в том числе ребенок.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.