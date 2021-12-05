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В Бердске в тройном ДТП у санатория "Парус" пострадали двое взрослых и ребенок

7:54:1612/5/2021
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На ул. Морской столкнулись «Сузуки», «Тойота RAV-4» и «Мазда Демио». Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.

С тройного ДТП в Бердске «скорая» увезла двух человек. Фото: Сергей Болдырев / АвтоБердск

В Бердске днем 5 декабря произошло тройное ДТП. По данным портала "АвтоБердск", авария случилась на ул. Морской в районе санатория "Парус".

Столкнулись «Сузуки», «Тойота RAV-4» и «Мазда Демио».

Предположительно, «Сузуки» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту», а следом в ДТП попала и «Мазда».

По словам очевидцев, "скорая" увезла в больницу  водителя «Сузуки» и пострадавшего, который ехал в «Тойоте». Но аварийный комиссар сообщил, что пострадавших трое, в том числе ребенок.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, выясняя все обстоятельства происшествия.

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