Школьница разбилась насмерть после падения с 17-го этажа в Санкт-Петербурге

Труп 14-летней девочки нашли под окнами высотки в Санкт-Петербурге.
Школьница погибла, выпав из окна на 17-м этаже жилого дома.
Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в субботу, 4 декабря, в Московском районе северной столицы.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что школьница стала инвалидом после того, как получила травму на уроке физкультуры в одной из школ Карелии. Девочке не помогли даже питерские врачи. Суд признал школу виновной и обязал выплатить ущерб пострадавшей.