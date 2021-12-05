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Школьница разбилась насмерть после падения с 17-го этажа в Санкт-Петербурге

8:09:2312/5/2021
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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Трагедия произошла в субботу в Московском районе северной столицы.

Школьница погибла, выпав с 17-го этажа в Петербурге. Фото: Рixabay.com

Труп  14-летней девочки нашли под окнами высотки в Санкт-Петербурге.

Школьница погибла, выпав из окна на 17-м этаже жилого дома.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в субботу, 4 декабря, в Московском районе северной столицы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что школьница стала инвалидом после того, как получила травму на уроке физкультуры в одной из школ Карелии. Девочке не помогли даже питерские врачи. Суд признал школу виновной и обязал выплатить ущерб пострадавшей.

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