Для кого и почему коронавирус представляет наибольшую опасность, рассказал профессор Ворслов

Специалист пояснил, почему граждане с повышенным давлением быстрее заражаются ковидом и тяжелее его переносят. Леонид Ворслов, возглавляющий клинику профессора Калинченко, рассказал, какую опасность для пациентов с гипертензией представляет COVID-19.
По словам доктора, гипертоники имеют множество рецепторов, за счет которых постоянно поддерживается высокое давление в организме, вместе с тем вирус их использует для проникновения внутрь и данная категория людей получает более быстрое заражение и инфицирование происходит в более тяжелой форме.
- Грубо говоря, у здорового человека рецепторов пять тысяч на поверхности клетки, то есть пять тысяч вирусных единиц может войти в клетку. А у пациента с артериальной гипертонией таких рецепторов в 10 раз больше. И, соответственно, в клетку может войти 50 тысяч вирусов. Скорее всего, он и заболеет быстрее, и коронавирусная инфекция будет проходить тяжелее, — объяснил Ворслов в ходе интервью «Общественной службе новостей».
Медикаменты, снижающие давление, тут не помогают и не играют роли на способность заразиться, потому что количество рецепторов остается таким же. Для того, чтобы не допустить быстрого развития заболевания, нужно постоянно наблюдаться у специалистов.