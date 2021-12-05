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В реанимации лежат почти 10% пациентов ковидных госпиталей Новосибирской области. За сутки на 5 декабря выявили 392 заразившихся

9:45:5712/5/2021
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Скончались от коронавируса за сутки на воскресенье 16 человек. Как показывает статистика, Заражаются меньше, а умирают все больше.

392 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 392 новых случая заражения коронавирусом. В областную статистику входят цифры из Бердска, где за тот же период обнаружили 14 заразившихся, сообщал "Курьер.Среда".

Всего в регионе за все время пандемии зафиксировали 84 714 заболевших коронавирусной инфекцией, по данным на 5 декабря. Среди них 9098 детей.

Напомним, что за сутки на субботу в регионе зафиксировали 401 новый случай и 14 летальных исходов. Таким образом, заболевших становится меньше, а погибших - больше.

Смертность от ковида остается в регионе высокой. За минувшие сутки, как сообщили в воскресенье в областном оперативном штабе, умерли 16 человек с коронавирусом

Это мужчины в возрасте 59, 90, 84, 67, 48, 58 лет, двое мужчин в возрасте 85 лет и женщины в возрасте 84, 76, 69, 72, 68, 64, 71, 65 лет.

-Всего в регионе от коронавируса скончались 3 875 человек, - сообщили в оперштабе в воскресенье.

В ковидных госпиталях региона в настоящее время лежат 3948 пациентов. Среди госпитализированных 46 детей.

329 человек находятся в реанимации, в том числе 53 тяжелых пациента, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Выписались после выздоровления за последние 24 часа всего 44 жителя Новосибирской области, а в общей сложности побороли болезнь 57 911 пациентов.

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