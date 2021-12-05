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Карту предполагаемого нападения России на Украину опубликовала немецкая газета Bild

9:55:5712/5/2021
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По версии автора, наступление должно проводится в трех направлениях - захват юга, наступление в восточной части и осада Киева. По предположению журналиста, такая карта находится "в ящике" Владимира Путина.

Карта предполагаемого нападения на Украину, выданная в немецкой газете. Фото: bild.de/politik

В немецкой газете Bild опубликован схематичный план нападения на Украину со стороны России. Карта стала итогом анализа данных, поступающих из источников НАТО и силовиков Киева.

В сообщении утверждается, что именно по такому плану намечены действия, запланированные на конец января 2022 года. Журналист издания сообщил, что именно такая карта должна находится «в ящике» российского президента Владимира Путина.

По версии автора, наступление должно проводится в трех направлениях - захват юга, наступление в восточной части и осада Киева.

В субботу от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой поступил комментарий на статью в Bild с заголовком "План вторжения Путина на Украину". По словам представителя МИД, "источник вдохновения" находится за океаном, так как в пятницу похожая карта была опубликована в издании Washington Post. Она заявила, что немецкие журналисты "творчески переработали" американские картинки и выдали их.

Как сообщал "Курьер.Среда", ранее в США назвали дату вторжения российской армии на украинскую территорию.

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