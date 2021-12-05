Прилетевшая из Африки россиянка показала свою комнату и ужин в обсерваторе "советского санатория"

В субботу в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет, привезший россиян из Южной Африки. Всех прибывших - около 170 человек - поселили в обсерватор на 14-дневный карантин.
Не обошлось без скандала. Как сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», 20 человек категорически отказались ехать на две недели в санаторий в Сергиевом Пасаде, где был экстренно организован обсерватор. 10 часов длились препирательства, но в конечном итоге увезли на изоляцию всех.
Одна из вернувшихся из Африки показала на видео свою комнату в подмосковном обсерваторе.
«Конечно, это далеко не то, к чему мы привыкли, но другого и не стоило ожидать от советского санатория... Комната предусмотрена на троих, но нас здесь будет жить двое», — сообщила туристка.
Кроме этого, запертая на изоляцию показала ужин, который состоял из салата из капусты, супа, макарон с котлетами, хлеба и сладкой булочки.
По ее словам, выходить из номера всем запретили.
Как сообщал "Курьер.Среда", ранее у двух прилетевших в Россию на частном самолете из ЮАР тест на коронавирус оказался положительным. Но пока нет информации, заражены ли эти туристы "омикрон"-штаммом, который пока считается более заразным и опасным.