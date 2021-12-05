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Прилетевшая из Африки россиянка показала свою комнату и ужин в обсерваторе "советского санатория"

10:20:2012/5/2021
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На двухнедельный карантин посадили около 170 человек, летевших одним самолетом из ЮАР. Запертым на изоляцию запретили выходить из комнат.

Вернувшаяся из Африки россиянка показала свою комнату в подмосковном обсерваторе. Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»


В субботу в московском аэропорту Домодедово приземлился самолет, привезший россиян из Южной Африки. Всех прибывших - около 170 человек - поселили в обсерватор на 14-дневный карантин.

Не обошлось без скандала. Как сообщает  Telegram-канал «Москва с огоньком», 20 человек категорически отказались ехать на две недели в санаторий в Сергиевом Пасаде, где был экстренно организован обсерватор. 10 часов длились препирательства, но в конечном итоге увезли на изоляцию всех.

Одна из вернувшихся из Африки показала на видео свою комнату в подмосковном обсерваторе.

«Конечно, это далеко не то, к чему мы привыкли, но другого и не стоило ожидать от советского санатория... Комната предусмотрена на троих, но нас здесь будет жить двое», — сообщила туристка.

Кроме этого, запертая на изоляцию показала ужин, который состоял из салата из капусты, супа, макарон с котлетами, хлеба и сладкой булочки.

По ее словам, выходить из номера всем запретили.

Как сообщал "Курьер.Среда", ранее у двух прилетевших в Россию на частном самолете из ЮАР тест на коронавирус оказался положительным. Но пока нет информации, заражены ли эти туристы "омикрон"-штаммом, который пока считается более заразным и опасным.

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