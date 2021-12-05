Путин летит в Индию 6 декабря: Политолог предсказал успех визиту

В преддверии визита российского президента в Дели политолог из Индии, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан рассказал, чего ждет от встречи глав двух государств.
По его мнению результаты поездки будут позитивными — по многим вопросам пройдут обсуждения и будут достигнуты соглашения.
Президент России Владимир Путин 6 декабря прилетит в Дели, чтобы встретиться на индийской земле с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Помощник президента Дмитрий Ушаков рассказал, что планируется подписать не менее десяти соглашений.
- Я ожидаю, что визит будет успешный. Подпишут довольно важные соглашения в разных сферах и обговорят острые вопросы двусторонних отношений, которые волнуют обе страны, и всплески, которые происходят в мире в данный момент. Визит приведет к какой-то стабилизации в наших отношениях, потому что это все имеет влияние на наши отношения тоже, - сказал Унникришнан РИА Новости.
По мнению политолога, Индия как и Россия настроены на многополярный мир и не собирается действовать по чьей-то указке. Двухсторонние отношения между Россией и Индией очень важны и должны быть выстроены на взаимном уважении и сотрудничестве.