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Путин летит в Индию 6 декабря: Политолог предсказал успех визиту

10:57:2712/5/2021
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В Дели российский президент встретиться с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Планируется подписать не менее десяти соглашений.

Владимир Путин и Нарендро Моди. Фото: Wikimedia Commons

В преддверии визита российского президента в Дели политолог из Индии, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан рассказал, чего ждет от встречи глав двух государств.

По его мнению результаты поездки будут позитивными — по многим вопросам пройдут обсуждения и будут достигнуты соглашения.

Президент России Владимир Путин 6 декабря прилетит в Дели, чтобы встретиться на индийской земле с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Помощник президента Дмитрий Ушаков рассказал, что планируется подписать не менее десяти соглашений.

- Я ожидаю, что визит будет успешный. Подпишут довольно важные соглашения в разных сферах и обговорят острые вопросы двусторонних отношений, которые волнуют обе страны, и всплески, которые происходят в мире в данный момент. Визит приведет к какой-то стабилизации в наших отношениях, потому что это все имеет влияние на наши отношения тоже, - сказал Унникришнан РИА Новости.

По мнению политолога, Индия как и Россия настроены на многополярный мир и не собирается действовать по чьей-то указке. Двухсторонние отношения между Россией и Индией очень важны и должны быть выстроены на взаимном уважении и сотрудничестве.

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политологпоездка в Индиювстреча главВладимир ПутинНарендро Моди
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