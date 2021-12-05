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В России идет спад коронавируса: Заразились 32 602 и умерли 1206 человек за сутки на 5 декабря

11:11:0412/5/2021
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Число заразившихся с начала пандемии превысило 9,8 млн, умерли более 281 тыс. человек. Пик заболеваемости в четвертую волну ковида уже пройден.

В России выявили 32,6 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В реанимации лежат почти 10% пациентов ковидных госпиталей Новосибирской области. За сутки на 5 декабря выявили 392 заразившихся

В реанимации лежат почти 10% пациентов ковидных госпиталей Новосибирской области. За сутки на 5 декабря выявили 392 заразившихсяДля кого и почему коронавирус представляет наибольшую опасность, рассказал профессор ВорсловЕщё 398 новости

За прошедшие сутки в России выявили 32 602 новых заболевших коронавирусом. Число заразившихся на 5 декабря выросло до 9,8 млн.

Скончались от коронавирусной инфекции за последние 24 часа  1206 россиян, а с начала пандемии — более 281 тыс. человек.

Традиционно наибольшее число заразившихся за минувшие сутки обнаружили в Москве - свыше 3,3 тыс., в Санкт-Петербурге - 2,4 тыс. и  Московской области - около 2 тыс.

Напомним, что уже почти месяц в России снижается суточный прирост ковидных больных. Абсолютный максимум зафиксировали 6 ноября, когда заразились 41,3 тыс. человек. С того дня число заболевших снижается.

В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", за последние сутки выявили 392 новых случая коронавируса, скончались 16 пациентов.

Напомним, что с середины ноября в мире начали фиксировать заражение новым штаммом коронавируса - "омикроном", который обнаружили в странах Южной Африки. Прилетевшие оттуда туристы направлены на 14-дневный карантин в обсерватор сразу из аэропорта, писал "Курьер.Среда".

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