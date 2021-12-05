В России идет спад коронавируса: Заразились 32 602 и умерли 1206 человек за сутки на 5 декабря

За прошедшие сутки в России выявили 32 602 новых заболевших коронавирусом. Число заразившихся на 5 декабря выросло до 9,8 млн.
Скончались от коронавирусной инфекции за последние 24 часа 1206 россиян, а с начала пандемии — более 281 тыс. человек.
Традиционно наибольшее число заразившихся за минувшие сутки обнаружили в Москве - свыше 3,3 тыс., в Санкт-Петербурге - 2,4 тыс. и Московской области - около 2 тыс.
Напомним, что уже почти месяц в России снижается суточный прирост ковидных больных. Абсолютный максимум зафиксировали 6 ноября, когда заразились 41,3 тыс. человек. С того дня число заболевших снижается.
В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", за последние сутки выявили 392 новых случая коронавируса, скончались 16 пациентов.
Напомним, что с середины ноября в мире начали фиксировать заражение новым штаммом коронавируса - "омикроном", который обнаружили в странах Южной Африки. Прилетевшие оттуда туристы направлены на 14-дневный карантин в обсерватор сразу из аэропорта, писал "Курьер.Среда".