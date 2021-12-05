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Трясущиеся руки Софии Ротару шокировали поклонников: Зрители заподозрили признаки болезни Паркинсона

11:18:3912/5/2021
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Фанаты певицы переживают за здоровье кумира. 74-летняя артистка уже давала повод для беспокойства. Весной она проходила лечение в столичной неврологической клинике.

София Ротару. Фото: Wikimedia Commons

Выступление Софии Ротару на «Песне года» стало причиной для волнения поклонников певицы. По всей вероятности, у артистки болезнь Паркинсона, на что указывает тряска в руках во время выступления.

О состоянии здоровья любимицы миллионов говорят уже не в первый раз, 74-летняя артистка уже давала повод для беспокойства - на одном их выступлений она еле сдерживала тремор в руке и чувствовала себя очень некомфортно. Некоторые из поклонников переживают, что тряска рук может указывать на более страшный недуг, чем болезнь Паркинсона.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что София Ротару была госпитализирована после выступления, весной она проходила лечение в столичной неврологической клинике, что сигнализирует о наличии заболевания.

Выступление на сцене «Песни года» прошло хорошо — на записи новогодней передачи артистка держалась прекрасно, выглядела, как всегда, молодо и свежо и порадовала своих поклонников. Она двигалась очень энергично и активно, делала резкие движения, что позволяло скрыть признаки серьезного заболевания, которые все равно заметны.

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здоровьекумирПевица.тряска рукСофия Ротару
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