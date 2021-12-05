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Вселенские родительские субботы-2022: точные даты и особенности поминовения усопших близких и родных

12:00:4012/5/2021,Анна Филатова
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Души тех, кто не получил отпевания больше всех нуждаются в искренней молитве живых родственников, именно они могут помочь душе быстрее успокоится на небе.

Календарь Родительских суббот в 2022 году.
Календарь Родительских суббот в 2022 году. Фото: Рixabay.com

Родительские субботы — это дни, когда принято поминать усопших родственников. Православная церковь выделила специальные дни для поминания умерших родственников. Поминать умерших люди начали еще во времена дохристианские.

Многие традиции православие переняло от язычников. Посещать кладбище можно только в специальные дни, в остальные не рекомендуется.

Всего в году семь дней которые отведены специально для того, чтобы поминать умерших. Когда люди упоминают о поминовении усопших, то имеют ввиду усиленную молитву, поход в храм, присутствие на службе.

Родительские субботы в 2022 году.


Вселенская родительская суббота.

Есть две субботы, в которые принято совершать панихиды, не соблюдая родственных связей, то есть, поминать можно не только родных, но и всех умерших людей, знакомых вам, называются они Троицкая и Мясопустная. Умерших можно вспоминать добрым словом каждую субботу, так как она предшествует воскресенью, в которое православные люди вспоминают Христа и его воскрешение.

Мясопустная родительская суббота — это один из важных дней в православии. Также субботу называют малой Масленицей. Будет эта суббота в феврале, 26 числа. В этот день верующие должны сходить в храм и передать записки священнослужителя, чтобы в общей литургии имена усопших были зачитаны.

В эти дни принято приносить в храм еду и оставлять на поминальном столе. Церковь сама в праве распоряжаться тем, что принесли, часть продуктов раздают нуждающимся, остальные остаются церкви. Нельзя приносить скоропортящиеся продукты.

Души тех, кто не получил отпевания больше всех нуждаются в искренней молитве живых родственников, именно они могут помочь душе быстрее успокоится на небе.

Если в Родительскую субботу нет возможности посетить кладбище, например, из-за погодных условий, то главное читать молитвы и быть на литургии. Молитва для усопших нужнее всего.

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