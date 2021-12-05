"СССР развалили бездарные люди": Хасбулатов и Володин высказались о крахе Советского союза накануне 30-летия распада государства

В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада Советского Союза.
СССР намеренно развалили бездарные люди, оказавшиеся в тот момент у власти. Предпосылок к этому 30 лет назад не было, считает последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
"Не было ни одной предпосылки, чтобы Советский Союз пал, если бы не было сознательного его разрушения. Это интеллектуальное невежество - считать, что он пал сам собой и был обречен", - цитирует Хасбулатова РИА Новости.
По его словам, любая социальная система "имеет возможности приспосабливаться, адаптироваться". Он высказал уверенность в том, социализм можно было реформировать согласно законам социологии.
Главная причина развала СССР, по мнению Хасбулатова, заключается в действиях по разрушению государства.
"Сам по себе СССР пал что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. Это был светоч надежды для миллионов людей. Поэтому, конечно, она была погублена сознательно, причем не какими-то злонамеренными людьми, а просто бездарными, бесхребетными людьми, случайно оказавшимся при высокой власти", - высказался бывший председатель Верховного совета.
А спикер Госдумы Вячелав Володин назвал распад СССР трагедией для всех жителей страны.
"30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось", — написал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента.
Он даже предложил своим подписчикам поучаствовать в опросе о причинах распада СССР и предложил несколько вариантов - иностранное вмешательство, слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике.