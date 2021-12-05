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Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси

1:00:2812/5/2021,Анна Филатова
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В этот день священнослужители напоминают людям, что нельзя смешивать язычество с христианством.

Апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя.
Апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя. Фото: Рixabay.com

Апостол Андрей был рожден в городе Вифсаиде. Отцом мальчика был рыбак. С малых лет мальчик был очень набожным и большую часть времени посвящал молитвам. Вместе со своим братом, когда мальчик подрос он стал заниматься ловлей рыбы для пропитания своей семьи. Спустя время Андрей стал учеником Иоанна Крестителя. Первым из учеников Иисус призвал именно Андрея. Первым апостолам Спасителя стал Андрей, которого позже стали называть Первозванным.

13 декабря православные люди будут вспоминать апостола Андрея. Он очень много путешествовал по миру с проповедями. Апостол первым дошел с проповедями о православии на Руси и в 11 веке в честь этого события была построена церковь.

Традиции.

1. В этот день священнослужители напоминают людям, что нельзя смешивать язычество с христианством.

2. В этот день девушки гадали на суженых. Для парней проводили обряды, по которому он должен был откусить хлеб и женится.

3. Люди считали, что в этот день нечисть ходит по земле, поэтому из дома без нужды не выходили. , а также заниматься рукоделием не стоит.

К апостолу люди обращаются ежедневно, просят у него здоровья, счастья и защиты от нечистой силы. Молится апостолу можно как дома, так и в храме. Молятся апостолу Андрею о защите Родины.

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