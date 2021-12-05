Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков

Князем Новгородским и Владимирским был Александр Невский, жил он с 1220 года, а скончался в 1263. Фамилия князя берет свои истоки от одноименной реки — Нева. Александр Невский является одной из основных фигур истории России.
С самого детства Александр принимал участие в военных походах своего отца.
Будучи князем Александр Невский изгнал Шведов из России. Он согласился платить шведам дань, для того чтобы прекратить сражения, однако он был раскритикован. Князь посвятил свою жизнь становлению России, заботился о ее процветании и населении. Во время правления Александра Невского Россия стала сильной и крепкой, вклад который вложил князь в эту эволюцию бесценен.
В православии князя знают и почитают, как заступника России и великого воина-патриота своей страны. Также князь считается покровителем морской и сухопутной пехоты.
Князь скончался во время четвертой поездки в Орду. Десять дней после смерти князя его бездыханное тело несли товарищи во Владимир. За это время тело оставалось в первозданном виде, нетленным. Во время похорон князя, он протянул руку и произнес молитву. После того как Петр Первый победил шведские войска, он решил перенести мощи Александра Невского в Санкт-Петербург.
Мощи князя были обретены в день Куликовского сражения, в 1380 году. В этот же день был установлен день почитания князя, который так много сделала для России.
Молятся князю моряки, рыбаки, охотники, матери просят защиты для своих сыновей, которые служат, военные просят помощи перед важными мероприятиями.
В этот днь было принято печь блины, булки, хлеб и пирожки. Запекали в булке и крест, для того, чтобы Александр Невских дал защиту семье от нечистой силы и несчастий.