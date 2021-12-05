Полнолуние 19 декабря 2021 года: как навсегда привлечь деньги и любовь в свою жизнь

19 декабря 2021 года на шестнадцатые лунные сутки произойдет полнолуние в созвездии знака Близнецы. На небе его можно будет наблюдать в 07:38 по московскому времени. Это будет последнее полнолуние в году, которое получит от Вселенной максимальный энергетический заряд. Такая ситуация наиболее благоприятная для проведения различных магических ритуалов, для загадывания желаний и проведения важных для работы, отношений и семьи сделок.
Традиционными для полнолуния являются ритуалы и заговоры на деньги, на любовь и отношения, на исполнение желаний. Считается, что в этот период любое магическое вмешательство в свою судьбу будет проходить для человека без кармических проблем. Кроме того, энергия полной луны гарантирует максимальный результат для проведенного ритуала, обряда или заговора, для загаданного вами в пик активности Луны желания.
Ритуал в полнолуние для привлечения денег.
Существует действенный ритуал для привлечения денег, который поможет вам стабилизировать свое финансовое благополучие. Для него вам понадобится чистый лист бумаги и ручка. В точное время полнолуния возьмите ручку и выпишите себе квитанцию на разумную для вашего бюджета крупную сумму. Важным условием ритуала является ваша вера в правдивость квитанции, а также способность представить себе то, как вы получаете выписанную сумму денег. Обязательно укажите в квитанции свои имя и фамилию, число и вашу подпись. После написание положите квитанцию в неприметное отделение в вашем кошельке, чтобы удача в финансовых делах всегда была с вами.
Ритуал в полнолуние на любовь.
Чтобы привлечь в свою жизнь любовь, вам поможет следующий ритуал. Возьмите три большие красные свечи и выставите их у открытого окна на подоконнике в ровный ряд. Зажгите каждую из них, начиная с крайней левой свечи, а затем произнесите следующие слова:
«Как пламя первой свечи горит, так и в сердце моем любовь будет полыхать. Как пламя второй свечи горит, так сильно суженный мой будет любить меня. Как третья свеча горит, такой любовь в моем доме будет цвести.»
Затем задуйте свечи справа налево и оставьте на подоконнике на сутки. Уже скоро благодаря этому ритуалу вы встретите свою любовь.