Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые хорошие и плохие дни для засолки капусты с 10 по 31 декабря 2021 по лунному календарю

4:00:5212/5/2021,Анна Филатова
0

Квасить капусту необходимо строго в благоприятные дни по лунному календарю.

В какие дни декабря лучше всего квасить капусту.
В какие дни декабря лучше всего квасить капусту. Фото: Рixabay.com

Ни один стол не обходится без квашеной капусты, у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления данной закуски. Квашеная капуста имеет богатый состав микроэлементов и полезных веществ. Если употреблять ее в пищу ежедневно, то можно с комфортом похудеть и снизить риск возникновения простудных заболеваний. Капуста отлично сохраняется в таком виде, поэтому наши предки заготавливали ее в больших объемах.

Кроме того, что капуста идеально сохраняется в квашеном виде, она имеет массу полезных свойств. Врачи утверждают, что в овоще содержится большое количество полезных для желудочно-кишечного тракта веществ.

Квашеная капуста самодостаточна, как самостоятельное блюдо, также она входит в состав винегрета и других блюд: ее тушат, жарят. Квашеная капуста является диетическим блюдом, так как в ней минимум калорий. Благодаря пробиотикам, которые содержатся в капусте, улучшается иммунитет, настроение.

Квасить капусту необходимо строго в благоприятные дни по лунному календарю. Чтобы капуста долго хранилась и имела аромат и была хрустящей необходимо солить ее в определенные фазы Луны.

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарь для закваски капусты в декабре:

Благоприятные дни:  11, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29 числа.

Неблагоприятные дни: 12, 15, 16, 18, 31 числа.

Чтобы квашеная капуста получилось ароматной и хрустящей придерживайтесь главного правила — Качественные продукты и благоприятный день согласно лунному календарю.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
капустазасолкаовощ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Солите ли вы капусту или нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самые хорошие и плохие дни для засолки капусты с 10 по 31 декабря 2021 по лунному календарю
4:00:52 12/5/2021
Самые хорошие и плохие дни для засолки капусты с 10 по 31 декабря 2021 по лунному календарю
Самая привлекательная часть тела каждого знака зодиака
3:34:18 12/5/2021
Самая привлекательная часть тела каждого знака зодиака
Антивозрастные диеты: исследователи развеяли четыре мифа о продлении жизни при помощи диеты
3:30:44 12/5/2021
Антивозрастные диеты: исследователи развеяли четыре мифа о продлении жизни при помощи диеты
Огромная удача настигнет трех знаков зодиака во время Марса в квадрате с Юпитером с 6 по 20 декабря 2021 года
3:10:34 12/5/2021
Огромная удача настигнет трех знаков зодиака во время Марса в квадрате с Юпитером с 6 по 20 декабря 2021 года
Святая Екатерина: что можно и что нельзя делать в праздник великомученицы. О чем нужно помолиться святой Екатерине
3:00:36 12/5/2021
Святая Екатерина: что можно и что нельзя делать в праздник великомученицы. О чем нужно помолиться святой Екатерине
Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно
2:30:47 12/5/2021
Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно
С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря
2:17:29 12/5/2021
С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря
Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков
2:00:56 12/5/2021
Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков
Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?
1:30:49 12/5/2021
Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?
Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси
1:00:28 12/5/2021
Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси