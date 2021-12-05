Самые хорошие и плохие дни для засолки капусты с 10 по 31 декабря 2021 по лунному календарю

Ни один стол не обходится без квашеной капусты, у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления данной закуски. Квашеная капуста имеет богатый состав микроэлементов и полезных веществ. Если употреблять ее в пищу ежедневно, то можно с комфортом похудеть и снизить риск возникновения простудных заболеваний. Капуста отлично сохраняется в таком виде, поэтому наши предки заготавливали ее в больших объемах.
Кроме того, что капуста идеально сохраняется в квашеном виде, она имеет массу полезных свойств. Врачи утверждают, что в овоще содержится большое количество полезных для желудочно-кишечного тракта веществ.
Квашеная капуста самодостаточна, как самостоятельное блюдо, также она входит в состав винегрета и других блюд: ее тушат, жарят. Квашеная капуста является диетическим блюдом, так как в ней минимум калорий. Благодаря пробиотикам, которые содержатся в капусте, улучшается иммунитет, настроение.
Квасить капусту необходимо строго в благоприятные дни по лунному календарю. Чтобы капуста долго хранилась и имела аромат и была хрустящей необходимо солить ее в определенные фазы Луны.
Благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарь для закваски капусты в декабре:
Благоприятные дни: 11, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29 числа.
Неблагоприятные дни: 12, 15, 16, 18, 31 числа.
Чтобы квашеная капуста получилось ароматной и хрустящей придерживайтесь главного правила — Качественные продукты и благоприятный день согласно лунному календарю.