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Огромная удача настигнет трех знаков зодиака во время Марса в квадрате с Юпитером с 6 по 20 декабря 2021 года

3:10:3412/5/2021
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Удача одного человека может быть несчастьем другого человека. Любовь есть любовь, но не все мы хотим ее одинаково.

Удача приходит к трем знакам зодиака. Фото: Piqsels.com

То, как мы воспринимаем идею удачи, определенно является индивидуальным восприятием.

«Удача в любви» - это возможность выйти замуж за богатого человека. Другой может счесть это идеальной сексуальной жизнью.

С другой стороны, может быть кто-то, кто видит  "удачу в любви '' как отсутствие необходимости беспокоиться о партнерстве, в то время как другой может узнать, что такая удача - это партнерство со своим лучшим другом в вечно преданном состоянии любви, страсти.

Мы думаем, что все хотим одного и того же: любви, но то, что человек хочет от любви, может быть разным для каждого человека. Удача одного человека может быть несчастьем другого человека. Любовь есть любовь, но не все мы хотим ее одинаково, пишет https://www.yourtango.com

Во время Марса в квадрате Юпитера некоторым людям вот- вот повезет - их путь. Это не значит, что всем делают предложения на этом свидании. Удача в любви означает, что для этих знаков зодиака, представленных ниже, они получают любовь, которую ищут, самым приятным для них образом.

Знаки Зодиака, которым удача в любви меняется во время Марса в квадрате с Юпитером с 6 по 20 декабря 2021 года:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

В любви вы хотите подтверждения того, что вы ЕДИНСТВЕННЫЙ, то есть вы хотите знать, что нет никого лучше вас, и хотите, чтобы эта информация исходила от человека, с которым вы связаны романтическими отношениями.

Это хорошо для вас, потому что Марс в квадрате с Юпитером - один из тех транзитов, который вдохновляет людей рассказывать тем, кого они любят, как сильно они их любят.

Ваш особенный человек действительно замечает вас, вы никогда не были вне его радаров. Что им действительно нравится, так это сдерживать обожание, потому что они чувствуют, что вы такой эгоист, что ожидаете обожания и поклонения.

Что ж, если небольшое удовлетворение эго - это все, что вам нужно время от времени, вам повезло, потому что Марс в квадрате с Юпитером побудит вашего партнера дать вам понять, насколько он вас обожает.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Марс в квадрате с Юпитером помещает вас в нужное место в нужное время, когда дело касается удачи в любви. Вы обнаружите, что делаете то, чего обычно не делали бы. Энергия Юпитера вдохновляет, поскольку побуждает вас взять на себя новые обязанности, и эта «работа» приведет вас к тому месту, где вы чувствуете себя выполненным.

Это чувство завершенности делает вас очень привлекательным, поскольку ваше настроение читается как твердое, уверенное, стойкое, и людей очень привлекают люди, которые не кажутся невротиками, нуждающимися или рассеянными.

Итак, уверенность и уверенность - вот что принесет вам удачу в любви. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время, не зная, насколько это позитивно на самом деле, и тогда вы ощутите плоды этого действия в форме любви и обожания.

 Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Если Юпитер находится в транзите, значит, Стрелец реагирует, и в этом случае Марс в квадрате с Юпитером, вы будете очень непреклонны в том, чего хотите от любви. Вам потребовалось много времени, чтобы прийти к какому-либо четкому решению, когда дело доходит до того, кого вы хотите в своей жизни и как вы хотите, чтобы эта любовь выглядела.

На этой неделе будет принято важное решение, и вы выберете быть с человеком, с которым сейчас связаны.

Это сделает их очень счастливыми, и их счастье будет действовать как агент, призывающий к все большему и большему счастью. Энергия Юпитера обширна, и она заставит вашу любовную жизнь расшириться, внезапно вы увидите обещание, волнение - будущее. Это ваш вариант удачи в любви; время, необходимое для того, чтобы понять, что вы хотите сделать, а затем и на то, чтобы это сделать.

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любовьотношениязнаки зодиака
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