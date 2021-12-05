Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
05.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самая привлекательная часть тела каждого знака зодиака

3:34:1812/5/2021
0

Телец, ваши губы - одна из самых потрясающих черт вашего тела.

Самая привлекательная физическая особенность каждого знака зодиака. Фото: Piqsels.com

Неуверенность - это то, с чем сталкивается каждый. В некоторые дни вы довольны тем, кто вы есть, а в другие дни вам хочется, чтобы вы чувствовали себя счастливыми с собственным телом.

Ваше тело предназначено для того, чтобы дать вам что-то, в чем вы можете быть уверены, рассматривать как проявление власти, и помогать вам постоянно чувствовать себя прекрасно! К сожалению, незащищенность - это проблема, показывает кто-то это или нет.

Но в астрологии лучшие физические особенности каждого знака зодиака помогают определить, кто они, пишет https://www.yourtango.com

У каждого знака есть привлекательная черта тела, определяемая первым Домом их натальной карты. Это область, в которой вы можете чувствовать себя наиболее уверенно, потому что она имеет отношение к вашей жизненной цели и пути. Это то, на что вы созданы и на что делаете.

Знание самого лучшего о своем теле может облегчить бремя попыток почувствовать уверенность в себе. Если вы уже уверены в своей внешности, это должно повысить вашу уверенность или даже побудить вас немного похвастаться.

Особенности вашего тела не только говорят вам, насколько вы великолепно выглядите, но и немного расскажут о себе.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен, одна из самых потрясающих черт вашего тела - это брови.

Конечно, ты уже знаешь, что все остальное о тебе великолепно, но твои брови у всех прилипают к каждому больше всего. Ваши брови демонстрируют вашу жестокость или невиновность.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец, ваши губы - одна из самых потрясающих черт вашего тела.

Вы любите прикосновения и прикосновения, поэтому одна из самых чувствительных частей вашего тела - это ваша лучшая часть. Быть обладателем титула лучших губ - это потрясающе, но вы всегда можете это делать.

Близнецы, ваша лучшая черта - это цвет лица.

Вы сохраняете изумительный цвет лица своими детскими выходками. Благодаря своему солнечному поведению и любознательному характеру вы выглядите и чувствуете себя молодым - и это видно.

Ваши щеки остаются розовыми и чистыми, пока вы сохраняете эту молодую жизненную силу.

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак, ваш желудок - лучшая черта вашего тела.

В вашем желудке лежит ваша интуиция и ваше желание сострадать другим, поэтому оно должно быть в отличной форме. Бабочки в животе помогают сохранить вашу чувствительность и способность любить.

Поскольку ваш знак зодиака известен своей способностью любить других и заботиться о них, его отказ может быть разрушительным.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лео, твои волосы - это то, что определяет твою лучшую черту тела.

Что может быть лучше, чем с сильными и яркими волосами, чтобы показать свою королевскую особу? Каждый раз, входя в комнату, вы привлекаете внимание, и ваши волосы помогают людям повернуть голову, прежде чем полностью охватить чудесное присутствие, которое только что вошло в комнату.

Дева, ваша лучшая черта - это ваша кожа.

Вы уже знаете это, потому что упорно работаете над тем, чтобы ваша кожа оставалась чистой с помощью ночного распорядка. Ваш труд и методичность проявляются не только в вашей работе, но и в вашей чистой и гладкой коже!

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы, ваша лучшая черта - это ваша задняя часть.

Хорошая задняя часть помогает отразить, насколько вы на самом деле нежны и добры. Ваше стремление к гармонии между собой и другими важно для вас. Если бы все могли быть такими же обаятельными и дружелюбными, как вы.

Ваша эрогенная зона - ваша лучшая черта, Скорпион.

Вы знаете силу, которой обладаете, и знаете, как ею пользоваться. В вашей эксклюзивной функции отказывают только тем, кто действительно этого заслуживает, а их очень мало.

 Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец, ваша спина - ваша лучшая физическая особенность.

Платье с открытой спиной или тренировка в майке - лучший способ похвастаться и заставить людей влюбиться в вас. Ваша спина дает вам силы кататься в машине в течение 8 часов в любое новое место, которое вы решили поехать.

  Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог, твоя лучшая черта - ноги.

Когда вы надеваете платье и туфли на каблуках, ваши ноги сияют, делая наряд в 100 раз лучше. Собираетесь ли вы на вечеринку или просто собираетесь работать, ваши ноги помогают укрепить этот серьезный образ, который вы представляете.

Ваши ноги - ваша лучшая черта, Водолей.

Бег к свободе и прогрессу - ваше любимое занятие, и ваши ноги не только красивы от природы, но и созданы, чтобы помочь вам свободно ходить по земле.

Ваши ноги не показывают этого, но вы прошли мили в своей голове, думая о новых способах улучшить мир и себя.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы, ваши глаза - лучшая черта вашего тела.

Ваши глаза смотрят сквозь защиту других, поэтому вы видите глубже, чем просто внешность. Вы художник, который видит искусство в чужой боли. С вашими глазами вы лучше подготовлены к любви к поврежденной душе, чем кто-либо другой.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
знаки зодиакачасть тела
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А что вам нравится в своем теле больше всего?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самая привлекательная часть тела каждого знака зодиака
3:34:18 12/5/2021
Самая привлекательная часть тела каждого знака зодиака
Антивозрастные диеты: исследователи развеяли четыре мифа о продлении жизни при помощи диеты
3:30:44 12/5/2021
Антивозрастные диеты: исследователи развеяли четыре мифа о продлении жизни при помощи диеты
Огромная удача настигнет трех знаков зодиака во время Марса в квадрате с Юпитером с 6 по 20 декабря 2021 года
3:10:34 12/5/2021
Огромная удача настигнет трех знаков зодиака во время Марса в квадрате с Юпитером с 6 по 20 декабря 2021 года
Святая Екатерина: что можно и что нельзя делать в праздник великомученицы. О чем нужно помолиться святой Екатерине
3:00:36 12/5/2021
Святая Екатерина: что можно и что нельзя делать в праздник великомученицы. О чем нужно помолиться святой Екатерине
Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно
2:30:47 12/5/2021
Низкое давление может быть опасно: Семь симптомов, к которым следует отнестись серьезно
С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря
2:17:29 12/5/2021
С днем рождения, Санта Клаус! Добрые поздравления и открытки в честь рождественского старца 6 декабря
Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков
2:00:56 12/5/2021
Павших воинов поминают на Руси 6 декабря в день Александра Невского: почему православный крест запекали в булке, о чем этот ритуал извещал наших предков
Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?
1:30:49 12/5/2021
Облысение: ресвератрол остановит выпадение волос и поможет их отрастить быстрее - где он содержится?
Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси
1:00:28 12/5/2021
Кто такой апостол Андрей Первозванный? Почему его первым призвал Иисус Христос. Как Андрей Первозванный дошел до Руси
Лучшие слова благодарности наркополицейским в День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 6 декабря
12:37:30 12/5/2021
Лучшие слова благодарности наркополицейским в День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ 6 декабря