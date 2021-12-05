Самая привлекательная часть тела каждого знака зодиака

Неуверенность - это то, с чем сталкивается каждый. В некоторые дни вы довольны тем, кто вы есть, а в другие дни вам хочется, чтобы вы чувствовали себя счастливыми с собственным телом.
Ваше тело предназначено для того, чтобы дать вам что-то, в чем вы можете быть уверены, рассматривать как проявление власти, и помогать вам постоянно чувствовать себя прекрасно! К сожалению, незащищенность - это проблема, показывает кто-то это или нет.
Но в астрологии лучшие физические особенности каждого знака зодиака помогают определить, кто они, пишет https://www.yourtango.com
У каждого знака есть привлекательная черта тела, определяемая первым Домом их натальной карты. Это область, в которой вы можете чувствовать себя наиболее уверенно, потому что она имеет отношение к вашей жизненной цели и пути. Это то, на что вы созданы и на что делаете.
Знание самого лучшего о своем теле может облегчить бремя попыток почувствовать уверенность в себе. Если вы уже уверены в своей внешности, это должно повысить вашу уверенность или даже побудить вас немного похвастаться.
Особенности вашего тела не только говорят вам, насколько вы великолепно выглядите, но и немного расскажут о себе.
Самая привлекательная физическая особенность каждого знака зодиака
Овен (21 марта - 19 апреля)Овен, одна из самых потрясающих черт вашего тела - это брови.
Конечно, ты уже знаешь, что все остальное о тебе великолепно, но твои брови у всех прилипают к каждому больше всего. Ваши брови демонстрируют вашу жестокость или невиновность.
Телец (20 апреля - 20 мая)Телец, ваши губы - одна из самых потрясающих черт вашего тела.
Вы любите прикосновения и прикосновения, поэтому одна из самых чувствительных частей вашего тела - это ваша лучшая часть. Быть обладателем титула лучших губ - это потрясающе, но вы всегда можете это делать.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Близнецы, ваша лучшая черта - это цвет лица.
Вы сохраняете изумительный цвет лица своими детскими выходками. Благодаря своему солнечному поведению и любознательному характеру вы выглядите и чувствуете себя молодым - и это видно.
Ваши щеки остаются розовыми и чистыми, пока вы сохраняете эту молодую жизненную силу.
Рак (21 июня - 22 июля)Рак, ваш желудок - лучшая черта вашего тела.
В вашем желудке лежит ваша интуиция и ваше желание сострадать другим, поэтому оно должно быть в отличной форме. Бабочки в животе помогают сохранить вашу чувствительность и способность любить.
Поскольку ваш знак зодиака известен своей способностью любить других и заботиться о них, его отказ может быть разрушительным.
Лев (23 июля - 22 августа)Лео, твои волосы - это то, что определяет твою лучшую черту тела.
Что может быть лучше, чем с сильными и яркими волосами, чтобы показать свою королевскую особу? Каждый раз, входя в комнату, вы привлекаете внимание, и ваши волосы помогают людям повернуть голову, прежде чем полностью охватить чудесное присутствие, которое только что вошло в комнату.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Дева, ваша лучшая черта - это ваша кожа.
Вы уже знаете это, потому что упорно работаете над тем, чтобы ваша кожа оставалась чистой с помощью ночного распорядка. Ваш труд и методичность проявляются не только в вашей работе, но и в вашей чистой и гладкой коже!
Весы (23 сентября - 22 октября)Весы, ваша лучшая черта - это ваша задняя часть.
Хорошая задняя часть помогает отразить, насколько вы на самом деле нежны и добры. Ваше стремление к гармонии между собой и другими важно для вас. Если бы все могли быть такими же обаятельными и дружелюбными, как вы.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Ваша эрогенная зона - ваша лучшая черта, Скорпион.
Вы знаете силу, которой обладаете, и знаете, как ею пользоваться. В вашей эксклюзивной функции отказывают только тем, кто действительно этого заслуживает, а их очень мало.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Стрелец, ваша спина - ваша лучшая физическая особенность.
Платье с открытой спиной или тренировка в майке - лучший способ похвастаться и заставить людей влюбиться в вас. Ваша спина дает вам силы кататься в машине в течение 8 часов в любое новое место, которое вы решили поехать.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Козерог, твоя лучшая черта - ноги.
Когда вы надеваете платье и туфли на каблуках, ваши ноги сияют, делая наряд в 100 раз лучше. Собираетесь ли вы на вечеринку или просто собираетесь работать, ваши ноги помогают укрепить этот серьезный образ, который вы представляете.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Ваши ноги - ваша лучшая черта, Водолей.
Бег к свободе и прогрессу - ваше любимое занятие, и ваши ноги не только красивы от природы, но и созданы, чтобы помочь вам свободно ходить по земле.
Ваши ноги не показывают этого, но вы прошли мили в своей голове, думая о новых способах улучшить мир и себя.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы, ваши глаза - лучшая черта вашего тела.
Ваши глаза смотрят сквозь защиту других, поэтому вы видите глубже, чем просто внешность. Вы художник, который видит искусство в чужой боли. С вашими глазами вы лучше подготовлены к любви к поврежденной душе, чем кто-либо другой.